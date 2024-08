La valeur potentielle du Bitcoin pourrait servir d'indicateur du succès électoral de Trump.

Potentiellement crypto-enthousiaste, Donald Trump s'intéresse de près au monde des devises numériques, influençant ainsi ses chances d'être élu et le prix du Bitcoin. Cependant, un faux pas pourrait compromettre ses plans.

Pendant sa présidence, Trump n'était pas particulièrement favorable aux cryptomonnaies, les qualifiant de "non réglementées", "promouvant le trafic de drogue" et de simples "chaleurs". Il a exprimé ces opinions sur son plateau de prédilection, Twitter, en 2019. Cependant, comme de nombreuses déclarations précédentes, ces opinions ont été mises de côté dans la stratégie politique actuelle de Trump. Avec une deuxième mandature à portée de main, Trump est prêt à embrasser la communauté crypto.

Trump explore le potentiel électoral de la Silicon Valley, technophile, en s'associant à des influenceurs tech de droite comme Elon Musk. Pour générer des revenus, il vend des objets numériques (NFT) et accepte même des dons en cryptomonnaie. Lors d'une récente conférence crypto à Nashville, il s'est présenté comme le futur "boosteur de Bitcoin" pour les portefeuilles, promettant de faire des États-Unis une "puissance Bitcoin" technologiquement avancée, d'élever la cryptomonnaie au rang de réserve stratégique et même de remplacer le chef de la régulation des valeurs mobilières américain critique envers le crypto.

L'association de Trump avec le monde crypto est maintenant si forte que le prix du Bitcoin est visiblement influencé par chaque changement dans ses chances d'être élu. De nombreux investisseurs spéculent sur la victoire de Trump, espérant une législation favorable et des rendements d'investissement plus élevés à la clé.

Le compteur de victoire du Bitcoin

Alors que le prix du Bitcoin fluctue comme les autres marchés, les dernières semaines ont montré des mouvements inhabituels qui suggèrent que le prix de la cryptomonnaie est de plus en plus influencé par les chances de Trump de reconquérir la Maison Blanche.

L'exemple le plus flagrant est survenu après l'expérience de mort imminente de Trump. Après l'attaque, le prix du Bitcoin a bondi, passant d'environ 60 000 dollars à près de 67 000 dollars en une semaine. La résilience et la détermination de Trump face à l'adversité ont été saluées tant au niveau national qu'international. Parmi ses supporters tech loyaux, comme Elon Musk, des dons d'un million de dollars ont été faits.

Cependant, une semaine plus tard, le paysage politique a changé. Les Démocrates, menés par leur candidat vacillant, Joe Biden, semblaient perdre de la vitesse. Biden a bientôt concédé, et sa vice-présidente, Kamala Harris, est devenue la nouvelle candidate forte des Démocrates. En réponse, le prix du Bitcoin est passé de 68 000 dollars à 64 000 dollars.

Cela dit, cela ne constitue pas une corrélation définitive. Notamment, malgré la déclaration de soutien de Trump pour le Bitcoin lors de la conférence de Nashville, le prix du Bitcoin a chuté de manière spectaculaire une semaine plus tard, passant de 67 000 dollars à moins de 54 000 dollars. Cette chute a été encore plus sévère pour d'autres cryptomonnaies comme l'Ether.

Le Bitcoin n'est pas un pari sûr sur Trump

Cette baisse était probablement plus liée à la correction générale du marché qu'aux réactions des investisseurs en crypto à la campagne de Trump. Des investisseurs du monde entier ont délaissé les actifs risqués pour se tourner vers des refuges sûrs comme les obligations gouvernementales cette semaine. Les principales bourses ont connu des chutes historiques.

Même l'influence de Trump sur les marchés financiers est limitée. Quels que soient les liens étroits entre les chances d'élection de Trump et la récente hausse post-attaque du prix du Bitcoin, statistiquement, le prix du Bitcoin est fortement influencé par les tendances plus larges des marchés boursiers, avec l'échange de actions technologiques américaines, le Nasdaq, ayant la plus grande influence.

Ce qui est particulier, c'est que, en juillet, la corrélation habituelle entre les chances d'élection de Trump et le prix du Bitcoin a été perturbée par des marchés boursiers et le prix du Bitcoin évoluant séparément - un événement statistique inhabituel. Les mois à venir révéleront l'ampleur réelle de cette corrélation à l'approche de l'élection.

Les analystes prévoient que la relation se renforcera, et le Bitcoin devrait continuer à servir de baromètre aux chances d'élection de Trump. Cependant, il est important de noter que le prix du Bitcoin est également fortement influencé par les tendances plus larges des marchés boursiers et l'échange de actions technologiques américaines, le Nasdaq.

