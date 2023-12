La valeur d'un gribouillis réalisé par un artiste japonais dans un bar new-yorkais il y a dix ans monte en flèche

Ces gribouillis sont la création de l'artiste japonais Yoshitomo Nara, qui a pris un feutre il y a dix ans pour peindre les murs du Niagara, un bar qu'il fréquente dans le quartier d'East Village. La peinture de Nara, "Knife Behind Back", s'est vendue 24,9 millions de dollars chez Sotheby's Hong Kong le week-end dernier et ses dessins datant d'une dizaine d'années pourraient maintenant valoir des centaines de milliers de dollars, selon un représentant de Sotheby's.

Tim Blum, un manager d'artistes qui représente Nara depuis 1994, a déclaré qu'il était avec Nara en 2009 au bar. Blum dit qu'ils étaient sortis pour faire la fête après le stress de l'organisation d'un spectacle. Après quelques verres, Nara a sorti un feutre.

"Il a frappé le mur avec son stylo et tout le monde s'en est donné à cœur joie. Sur le moment, c'était un peu flou parce que personne ne pensait qu'il fallait se souvenir de ça dix ans plus tard", a déclaré Blum, ajoutant que le "clou de la soirée" a été l'arrestation de Nara par la police de New York après qu'il ait dessiné des graffitis dans une station de métro.

Et c'est ce qu'il a fait. Le résultat ? Une fresque murale de personnages Nara, juste en face du comptoir du bar. La figure la plus proche de la porte peut être vue en train de danser avec une bulle de texte disant "Hey ! Ho ! Let's Go !" Cette phrase est un clin d'œil à la première ligne de "Blitzkrieg Bop" du groupe punk new-yorkais par excellence, The Ramones.

Près du panneau de sortie se trouve le chanteur du groupe Nara created. Son message aux habitués des bars du Niagara ? "Hey NYC Are You Happy ?"

Mais ce n'est pas tout. Nara a dessiné une fille près des toilettes pour femmes et un garçon près des toilettes pour hommes, souhaitant la bienvenue à tous les garçons et filles "cool" dans les toilettes de Niagara.

"C'est très typique de Nara", a déclaré Blum à propos des dessins. "Ce sont des figures très orientées vers la musique, il a été inspiré par la musique du bar, c'est certain.

Un coup d'œil à l'œuvre de Nara et les spectateurs peuvent voir les similitudes entre les gribouillis d'East Village et ses peintures. Par exemple, "One Foot in the Groove" - qui a été vendu pour 1,16 million de dollars - contient un personnage dont les cheveux, les membres et les vêtements sont similaires à ceux que l'on voit dans le bar.

Mais contrairement aux peintures de Nara, les dessins réalisés dans le bar d'East Village sont restés très discrets et n'ont attiré l'attention des amateurs d'art qu'après la vente record de l'œuvre.

Alors, comment ce dessin se situe-t-il par rapport à ses peintures à un million de dollars ?

L'imagerie elle-même est tout à fait conforme à son style", a déclaré David Schrader, responsable des ventes privées chez Sotheby's. "À mon avis, il s'agit probablement d'une œuvre d'art. "À mon avis, il vaut probablement des centaines de milliers d'euros. Il est certain que lorsqu'un artiste obtient un prix de vente record, cela le valorise sur le marché. Mon intuition me dit qu'il y a certainement des gens qui voudraient posséder cette œuvre ou les différentes pièces individuellement".

Toutefois, M. Schrader estime que l'absence de certification des dessins et le fait qu'ils ne figurent pas dans le portfolio professionnel de M. Nara pourraient avoir une incidence sur le prix de l'œuvre.

"Il est utile de savoir que les gens étaient là pour voir qu'il avait créé l'œuvre et qu'il l'avait signée, mais les œuvres les plus recherchées de Nara sont de grandes figures sur toile. Plus les matériaux utilisés sont réduits, plus la valeur de l'œuvre diminue", a déclaré M. Schrader, ajoutant que cet art est spécifique à un site et "n'était pas destiné à être vendu".

La direction du Niagara s'est refusée à tout commentaire, mais un barman a déclaré à CNN que l'œuvre d'art "fait partie du bar depuis longtemps et qu'elle le restera". Les dessins sont protégés par une fine couche de plastique installée par les propriétaires du bar.

Selon M. Blum, M. Nara ne souhaite pas que le dessin soit vendu.

"Il a été réalisé dans l'esprit du moment", a déclaré M. Blum. "Nara n'est pas intéressée par une quelconque discussion sur la monétarisation, mais il vaut certainement de l'argent.

Willem Roper et David Williams de CNN ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com