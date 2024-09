La valeur actuelle des actions de Nvidia est confrontée à des défis sans précédent.

La valeur des actions de Nvidia a été en hausse pendant plusieurs mois, mais l'enthousiasme autour de l'IA semble faiblir. Des prévisions trimestrielles décevantes ont entraîné une baisse des cours, et les nouvelles d'enquêtes antitrust ont ajouté à la tension.

Mardi, Nvidia a connu la plus importante baisse de la capitalisation boursière en une seule journée par une entreprise américaine, totalisant 279 milliards de dollars. Cet événement a amené certains à remettre en question la confiance des investisseurs dans les technologies liées à l'IA, qui ont entraîné des gains sur les bourses américaines cette année. Les prévisions trimestrielles de Nvidia n'ont pas atteint les attentes élevées des investisseurs.

Après une chute de 9,5 % en bourse, les actions de Nvidia ont chuté de 2,4 % en après-bourse. Le déclencheur de cette spirale descendante est un rapport de Bloomberg selon lequel le département de la Justice des États-Unis a demandé des informations à Nvidia et à d'autres entreprises, alléguant des violations potentielles de la concurrence de la part de Nvidia. Les autorités de réglementation s'inquiètent du fait que Nvidia rend difficile pour les clients de passer à des fournisseurs alternatifs.

Depuis le début de l'engouement pour l'IA en début d'année 2023, la valeur des actions de Nvidia a explosé, faisant atteindre sa capitalisation boursière plus de 3 billions de dollars pour la première fois en juin, dépassant Apple et se classant deuxième derrière Microsoft.

Spéculations sur le triplement de l'action Nvidia d'ici 2024

Les fluctuations récentes du marché se traduisent par des pertes en billions de dollars à trois chiffres pour la capitalisation boursière de Nvidia si son cours d'action connaît une forte baisse. La dernière fois qu'une telle perte a été enregistrée en une seule journée, c'était en février 2022, lorsque Meta Platforms (la société mère de Facebook) a perdu 232 milliards de dollars de capitalisation boursière après un mauvais pronostic financier.

L'indice PHLX des semi-conducteurs a chuté de 7,75 % mardi, enregistrant sa plus forte baisse depuis 2020. Les inquiétudes concernant les dépenses élevées en IA qui ne rapportent pas rapidement ont suscité des préoccupations chez les plus grandes entreprises de Wall Street ces dernières semaines. Microsoft et Alphabet (la société mère de Google) ont toutes deux connu une baisse de leur cours d'action après la publication de leurs résultats trimestriels en juillet.

"Le flux de capitaux vers les actions de technologie et de semi-conducteurs a été excessif au cours des douze derniers mois, déformant le marché", a affirmé Todd Sohn, stratég

