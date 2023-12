La vague d'Omicron n'a pas atteint son maximum au niveau national et "les prochaines semaines seront difficiles", déclare le chirurgien général des États-Unis.

"Il y a des régions du pays - New York, en particulier, et d'autres régions du nord-est - où nous commençons à voir un plateau, et dans certains cas, un début de déclin des cas", a déclaré M. Murthy à CNN dimanche.

"Le problème est que l'ensemble du pays n'évolue pas au même rythme", a-t-il ajouté. "La vague Omicron a commencé plus tard dans d'autres parties du pays, et il ne faut donc pas s'attendre à un pic national dans les prochains jours. Les prochaines semaines seront difficiles.

Selon les données de l'université Johns Hopkins, plus de 750 000 nouvelles infections par le virus Covid-19 ont été signalées en moyenne chaque jour au cours de la semaine écoulée.

Cela signifie que les Américains, au travail, à l'école et ailleurs, sont confrontés à un risque accru d'exposition qui n'a pas d'équivalent pendant la pandémie.

Le nombre d'Américains qui meurent chaque jour du Covid-19 a augmenté ces derniers jours, avec 1 796 décès liés au Covid-19 signalés dimanche, selon les données de l'université John Hopkins.

Selon les données du ministère américain de la santé et des services sociaux, 156 000 personnes étaient hospitalisées en raison du Covid-19 dimanche.

L'afflux de patients atteints du Covid-19 signifie que certains hôpitaux manquent de place pour traiter d'autres patients dans les unités de soins intensifs.

"Je m'attends à ce que ces chiffres augmentent considérablement", a déclaré dimanche à Fox News le docteur Ashish Jha, doyen de l'École de santé publique de l'université Brown.

"Le problème, c'est que nous manquons de personnel de santé, nous n'avons pas les effectifs nécessaires. Ce sera donc un défi pour les semaines à venir".

Essayer de garder les écoles ouvertes avec plus de sécurité

Alors que les États-Unis luttent contre la souche la plus contagieuse du nouveau coronavirus, certains districts scolaires s'efforcent de maintenir les classes ouvertes, tandis que d'autres ont renforcé les mesures de sécurité afin d'éviter un retour à l'enseignement à distance.

Les écoles publiques de Chicago ont repris les cours en personne la semaine dernière après s'être engagées à augmenter les tests Covid-19 et à fournir des masques KN95 de meilleure qualité.

Les experts de la santé affirment que les Américains disposent de plus d'outils pour aider les écoles à rester ouvertes aujourd'hui qu'à n'importe quel autre moment de la pandémie.

L'un de ces outils est le masque de protection. En Virginie, au moins deux districts scolaires continueront d'exiger le port de masques, bien que le gouverneur nouvellement élu de l'État ait signé un décret stipulant que les parents doivent décider si leurs enfants doivent porter des masques à l'école.

Attention aux escroqueries liées aux tests Covid-19, avertissent les autorités de l'État

À partir de mercredi, les Américains pourront commander des tests Covid-19 gratuits sur un site web fédéral - covidtests.gov.

Un milliard de tests seront disponibles, et chaque ménage sera limité à quatre tests dans un premier temps.

M. Murthy a indiqué que 50 millions de tests ont été envoyés aux centres de santé communautaires. Les personnes bénéficiant d'une assurance privée peuvent désormais obtenir jusqu'à huit tests par personne et par mois.

Cependant, le manque de disponibilité des tests dans certaines régions a conduit des escrocs à profiter des personnes dans le besoin.

Les procureurs généraux de l'Oregon, du Nouveau-Mexique et de l'Illinois ont mis en garde les consommateurs contre les sites de dépistage "pop-up" de Covid-19 qui peuvent donner de faux résultats ou s'approprier des informations personnelles.

Il convient d'être "prudent avec les sites de dépistage qui demandent des frais supplémentaires, n'affichent pas de logo, ne révèlent pas le laboratoire qui effectue le test, ne sont pas affiliés à une organisation connue ou demandent des informations sensibles, comme le numéro de sécurité sociale, qui ne sont pas nécessaires pour l'assurance", a déclaré Ellen Rosenblum, procureure générale de l'Oregon .

Chercheur : "La fin de l'isolement au cinquième jour devrait être assortie d'un test antigénique rapide négatif".

Selon les directives actuelles des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les personnes infectées par le virus Covid-19 peuvent mettre fin à leur isolement au bout de cinq jours si elles ne présentent pas de symptômes, et elles doivent porter un masque en présence d'autres personnes pendant au moins cinq jours supplémentaires.

Les CDC ont indiqué que la meilleure approchepour une personne ayant accès à un test est de l'utiliser vers la fin de la période d'isolement de cinq jours. Les CDC n'ont toutefois pas indiqué qu'un résultat négatif était nécessaire pour mettre fin à l'isolement au bout de cinq jours.

Une nouvelle étude sur la contagiosité de la variante Omicron a révélé que de nombreuses personnes étaient encore supposées être contagieuses cinq jours après la détection initiale de leur infection, ce qui suggère qu'une approche plus prudente pourrait être nécessaire.

Les chercheurs ont examiné 10 324 résultats de tests Covid-19 effectués sur 537 joueurs de la NBA et d'autres personnes affiliées à la ligue, et ont trouvé 97 cas confirmés et suspects d'Omicron.

Parmi les 27 personnes dont le test s'est révélé positif un jour ou moins après un précédent test négatif, 52 % étaient encore présumées infectieuses cinq jours après la détection de l'infection, selon les résultats de l'étude.

Et parmi les 70 personnes dont le test était positif deux jours ou plus après un précédent test négatif, 39 % étaient toujours supposées infectieuses cinq jours après la détection de l'infection.

"La fin de l'isolement au cinquième jour devrait s'accompagner d'un test antigénique rapide négatif", a déclaré l'un des chercheurs de l'étude, Nathan Grubaugh, de l'École de santé publique de Yale. "Dans le cas contraire, l'isolement doit être prolongé.

John Bonifield, Eva McKend, Ryan Nobles, Laura Ly, Artemis Moshtaghian, Niah Humphrey et Meagon Whitehead de CNN ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com