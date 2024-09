La Turquie vise à devenir un fournisseur de gaz pour l'Europe

Turquie souhaite devenir exportateur mondial de GNL pour la première fois en concluant des accords pluriannuels avec Total, Shell et Exxon pour l'approvisionnement en gaz. Leur objectif est de se concentrer sur les clients gaziers européens, qui pourraient bénéficier de baisses temporaires de prix.

Dans le cadre de ses efforts pour réduire sa dépendance à l'égard de la Russie, le gouvernement turc entend élargir ses sources d'approvisionnement en gaz. En outre, les consommateurs de gaz européens peuvent s'attendre à des avantages, car la Turquie prévoit de commencer les ventes de gaz vers l'Europe. Cela pourrait renforcer la stabilité de l'approvisionnement en gaz en Europe dans la durée et potentiellement faire baisser les prix à long terme.

Pour atteindre cet objectif, la Turquie a conclu ou est en train de conclure des contrats de milliards de dollars pour le GNL. Récemment, le mercredi, la société de gaz d'État turque, Botas, a signé un accord de fourniture de GNL de 10 ans avec le géant français du pétrole Total, valued at 1.2 million tons, avec des livraisons prévues pour 2027. Les livraisons peuvent être effectuées via les ports ou terminaux américains ou en Turquie et en Europe.

En début de septembre, Botas a également signé un accord de 10 ans avec le groupe anglo-néerlandais Shell pour une quantité supplémentaire de 2.9 millions de tonnes de GNL, qui devrait commencer en 2027. Les négociations sont en cours avec la société pétrolière américaine Exxon pour jusqu'à 2,5 millions de tonnes de GNL par an. Ces accords montrent un changement dans l'approche de l'approvisionnement de la Turquie, la rapprochant des États-Unis et de l'Europe.

Un changement au Bosphore

Auparavant, Botas se procurait du gaz uniquement pour la consommation domestique, avec des sources principalement en Azerbaïdjan, en Iran et, en particulier, en Russie, qui représentait plus de 40 % de la consommation annuelle de la Turquie l'année dernière.

Avec ces nouveaux contrats, la Turquie renforce son pouvoir de négociation à mesure que les accords existants avec Moscou et Téhéran arrivent à échéance en 2025 et 2026. De plus, la Turquie devient moins dépendante du Kremlin et obtient l'opportunité de vendre du gaz en Europe, car les contrats de Total et de Shell comprennent des clauses pertinentes.

En 2021, la Turquie a pris des engagements d'exportation plus modestes vers la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie et la Moldavie. Avec ces contrats d'approvisionnement à long terme, les exportations pourraient bientôt augmenter : la Turquie prévoit de mélanger du gaz de différentes sources et de l'offrir aux clients européens, en particulier dans le sud-est de l'Europe. Botas n'a pas exclu la possibilité de conclure d'autres contrats de GNL à long terme.

De pays de transit à fournisseur de gaz de l'Europe

Auparavant, les options d'exportation de la Turquie vers l'Ouest étaient limitées par les capacités insuffisantes des pipelines. Cependant, la Turquie a investi massivement dans les installations de chargement et de stockage de GNL. Aujourd'hui, le GNL représente environ 30 % des importations de gaz de la Turquie, contre 15 % il y a une décennie.

La production de gaz en mer Noire est également en augmentation, avec la plus grande découverte de gaz naturel de Turquie dans cette région en 2020. Associée aux contrats d'approvisionnement à long terme, cette découverte pourraitaboutir à un excédent que la Turquie pourrait exporter à moyen terme, selon le ministre de l'Énergie Alparslan Bayraktar.

Ankara vise à se positionner en tant que fournisseur régional de gaz avec ces accords. Actuellement, la Turquie sert principalement de pays de transit pour les livraisons des champs de gaz d'Azerbaïdjan via le pipeline Trans-Anatolien (TANAP) et le pipeline Trans-Adriatique (TAP) vers l'Europe. Cependant, cela pourrait changer dans les années à venir. L'UE ambitionne d'atteindre une indépendance totale vis-à-vis des importations d'énergie russe, que ce soit le pétrole ou le gaz, d'ici 2027. C'est également l'année où les livraisons de Total, Shell et Exxon à la Turquie sont prévues.

