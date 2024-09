La Turquie pourrait potentiellement poursuivre l'affiliation au groupe BRICS.

Il semble que le bloc BRICS étende encore plus sa portée. Après plusieurs nations qui ont rejoint au début de l'année, la Turquie est allegedly à la recherche de l'adhésion, et elle ne serait peut-être pas la seule nouvelle venue.

Selon les informations de Bloomberg, citant des sources anonymes, la Turquie a soumis une demande formelle pour rejoindre le groupe BRICS. Le pays vise à amplifier son influence mondiale et à établir des liens au-delà des partenariats occidentaux traditionnels, selon les informations. La Turquie est censée avoir soumis cette demande il y a quelques mois, cherchant à renforcer sa collaboration économique avec la Russie et la Chine grâce à l'adhésion. De plus, elle voit une opportunité de servir de pont pour le commerce Est-Ouest.

Le président Erdogan a déclaré : "La Turquie peut devenir une nation puissante, respectée, prospère et efficace si elle parvient à maintenir des relations harmonieuses avec l'Est et l'Ouest". Il a ajouté : "Tout autre approche ne ferait que nuire, et non bénéficier, à la Turquie".

Récemment, le ministre des Affaires étrangères d'Erdogan a également mis en avant les avantages de l'alliance. "Le BRICS est une organisation qui amplifie la diversité des stratégies, des identités et des politiques au sein du système économique mondial", a déclaré Hakan Fidan.

Initialement, les nations du BRICS comprenaient le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. En janvier, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Égypte ont rejoint l'alliance. L'Arabie saoudite a également été invitée mais n'a pris aucune mesure à ce sujet pour l'instant. Le BRICS se considère comme une alternative aux entités dominées par l'Ouest, comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

La possibilité d'approuver l'adhésion de la Turquie pourrait être discutée lors de la réunion d'octobre en Russie. Outre la Turquie, la Malaisie, la Thaïlande et l'Azerbaïdjan sont également considérés comme des candidats potentiels.

