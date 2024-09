La Turquie pourrait potentiellement chercher à être admise dans l'alliance BRICS.

Le bloc BRICS semble s'étendre davantage, avec des rapports suggérant que la Turquie cherche maintenant à y adhérer. Cela suit plusieurs nations qui ont rejoint au début de l'année, la Turquie n'étant peut-être pas la seule nouvelle addition.

Selon un rapport de Bloomberg basé sur des sources anonymes, la Turquie a soumis sa candidature pour rejoindre le groupe BRICS. La candidature a été faite dans l'intention de renforcer son influence mondiale et de établir des liens au-delà des alliances occidentales traditionnelles. En rejoignant les BRICS, la Turquie estime que cela renforcera sa collaboration économique avec la Russie et la Chine, la positionnant en tant que hub crucial pour le commerce Est-Ouest.

Récemment, le président Erdogan a déclaré : "La Turquie peut fleurir en devenant une nation forte, prospère, respectée et efficace si elle parvient à améliorer ses relations avec l'Est et l'Ouest simultanément. Toute autre approche ne ferait que nuire, non bénéficier à la Turquie."

Le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Hakan Fidan, a également mis en avant les avantages de l'alliance. Il a mentionné : "Les BRICS sont une plateforme qui encourage une variété d'approches, d'identités et de politiques au sein du système économique international."

Jusqu'à récemment, les BRICS étaient constitués du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Cependant, en janvier, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Égypte ont rejoint l'alliance. L'Arabie saoudite a été invitée à rejoindre mais n'a pas encore agi en conséquence. Les BRICS se perçoivent comme une alternative à ce qu'ils considèrent comme des institutions occidentales contrôlées telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

Le sort de la potentielle adhésion de la Turquie est prévu être décidé lors de la réunion d'octobre en Russie. Outre la Turquie, la Malaisie, la Thaïlande et l'Azerbaïdjan sont également considérés pour une adhésion.

L'Union européenne a exprimé ses préoccupations quant à l'éventuelle expansion du bloc BRICS, le considérant comme une potentialité menace pour son influence économique et politique dans la région. Intéressamment, certains analystes suggèrent que si la Turquie rejoint les BRICS, elle pourrait également envisager de soumettre une candidature à l'Union européenne, cherchant à établir une implication équilibrée dans les deux blocs.

