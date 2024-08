La Turquie demande à se joindre au procès pour génocide contre Israël

La Turquie rejoint le cas de génocide de l'Afrique du Sud contre Israël. Une demande correspondante a été déposée par une délégation à La Haye, au Tribunal international de justice (TIJ), comme l'a annoncé Numan Kurtulmuş, porte-parole du parlement turc, sur la plateforme X. La Turquie avait déjà annoncé cette étape en mai.

Kurtulmuş a décrit la demande comme une "étape historique pour la cause palestinienne". La Turquie continuera ses efforts pour faire en sorte qu'Israël soit poursuivi pour le crime de génocide dans les tribunaux internationaux et puni sévèrement pour les crimes commis par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et "sa bande".

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan, qui entretien de bonnes relations avec le Hamas, a régulièrement critiqué l'opération militaire d'Israël à Gaza. Il accuse Israël de "génocide" contre les Palestiniens. Israël nie les accusations de génocide. Les relations entre les deux pays sont actuellement très tendues.

L'Afrique du Sud a déposé une plainte contre Israël à la fin de 2023, accusant le pays de violer la Convention sur le génocide. Le tribunal de l'ONU a ordonné à Israël de prendre des mesures de protection pour prévenir le génocide et d'autoriser plus d'aide humanitaire pour les personnes à Gaza.

À la fin mai, le Tribunal international de justice a ordonné à Israël d'interrompre immédiatement l'opération militaire controversée à Rafah, dans le sud de Gaza. En plus de la Turquie, plusieurs autres pays, dont l'Espagne en tant que premier pays de l'UE, ont rejoint l'action en justice.

Israël invoque son droit à la légitime défense après que des terroristes du Hamas et d'autres groupes extrémistes ont attaqué le sud d'Israël le 7 octobre, tuant environ 1 200 personnes. Depuis, Israël mène la guerre contre le Hamas à Gaza. Cependant, des milliers de civils palestiniens ont également été tués dans les combats. Israël fait donc face à une critique mondiale.

