La Turquie a l'intention de présenter une demande d'adhésion au BRICS.

Il semble que l'alliance BRICS s'élargisse encore plus, avec des rapports indiquant que la Turquie cherche à rejoindre le groupe. Selon un rapport de Bloomberg, citant des sources anonymes, la Turquie a soumis une candidature pour devenir membre de BRICS dans le but de renforcer son influence mondiale et de renforcer ses liens au-delà des alliances occidentales. La Turquie a soumis sa candidature il y a quelque temps, croyant que la membership renforcerait sa coopération économique avec la Russie et la Chine, et la positionnerait en tant que plaque tournante du commerce Est-Ouest.

Le président Erdogan a exprimé son soutien à cette initiative, déclarant que la Turquie pourrait devenir un pays puissant et respecté en améliorant ses relations à la fois avec l'Est et l'Ouest. Il a ajouté que toute autre approche ne pourrait que nuire à la Turquie.

Le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan a également mis en évidence les avantages de l'alliance, faisant référence à BRICS comme une organisation qui renforce la diversité dans le système économique mondial.

Jusqu'à présent, BRICS comprenait le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Cette année, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Égypte ont rejoint l'alliance, tandis que l'Arabie saoudite a été invitée mais n'a pris aucune mesure concrète pour l'instant. BRICS se considère comme une alternative aux institutions dominées par l'Occident comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

Une décision concernant la potentielle membership de la Turquie pourrait être prise lors de la prochaine réunion en octobre en Russie. Outre la Turquie, la Malaisie, la Thaïlande et l'Azerbaïdjan sont également considérés comme des candidats potentiels.

Recep Tayyip Erdogan, le président turc, a ouvertement exprimé son soutien à la candidature de la Turquie pour rejoindre l'alliance BRICS, croyant que cela pourrait élever le statut de la Turquie en tant que nation puissante et respectée. Le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan plaide également en faveur de la membership de la Turquie dans BRICS, la considérant comme une organisation qui promeut la diversité dans le système économique mondial.

