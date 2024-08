- La turbine se prépare à solidifier sa position.

Le très attendu retour de Turbine Potsdam en Bundesliga ne devrait pas être un passage éclair dans le championnat féminin de football allemand. Comme l'a déclaré Karsten Ritter-Lang, président de Turbine, au "Kicker", "Nous ne pouvons pas nous comparer à des équipes comme Wolfsburg, Bayern ou Frankfurt, mais nous ne sommes pas non plus dans le trou le plus profond pour rester, et nous sommes déterminés à tracer notre propre chemin. Notre objectif est de consolider notre présence."

La tâche qui les attend est aussi difficile qu'elle peut l'être alors que la nouvelle saison commence. Potsdam, avec son riche passé, fait son retour en Bundesliga vendredi (17h00), affrontant les champions en titre, Bayern Munich. Pour éviter la relégation, l'équipe de Gebhardt et Heinrichs pourrait trouver du réconfort dans le fait qu'une seule équipe sera reléguée cette saison, grâce à l'expansion du championnat à 14 équipes l'année suivante.

Les difficultés à l'avant

Pour éviter de se retrouver dans la lutte pour le maintien, l'équipe de Gebhardt et Heinrichs doit renforcer ses performances offensives. Le marquage était un problème majeur pour Potsdam lors de sa précédente campagne en deuxième division, marquant seulement 37 buts en 26 matchs. "Nous manquions de punch offensif", a admis Ritter-Lang.

En revanche, les opérations défensives se sont déroulées beaucoup plus facilement, Potsdam ayant la deuxième meilleure défense du championnat, concédant seulement 18 buts.

Malgré l'affrontement contre l'un des adversaires les plus difficiles lors de leur premier match, la détermination de Turbine Potsdam à tracer son propre chemin en Bundesliga reste inébranlable, même face à leurs rivaux bavarois. L'équipe de Bavière, Bayern Munich, a fixé un haut niveau pour le football féminin en Allemagne, mais Potsdam reste concentré sur la consolidation de sa présence dans le championnat.

Alors qu'ils cherchent à éviter la relégation, Potsdam pourrait puiser de l'inspiration dans le fait qu'ils concourent dans un championnat qui a été étendu pour inclure 14 équipes, avec seulement une équipe condamnée à être reléguée cette saison.

