La TU Chemnitz enquête sur les allégations de plagiat contre le chef de la CDU de Thuringe Voigt

L'accusation tombe mal pour le candidat principal de la CDU en Thuringe : un chasseur de plagiat autrichien affirme avoir trouvé plusieurs plagiat dans la thèse de Voigt. La CDU la rejette, y voyant même une manœuvre avant les élections. L'université de Chemnitz voit les choses différemment.

L'Université Technique de Chemnitz enquête sur des allégations de plagiat contre le président de la CDU en Thuringe, Mario Voigt. Comme l'a déclaré MDR, un chasseur de plagiat s'est adressé à l'université et a signalé Voigt pour des plagiat présumés dans sa thèse de doctorat. Les soupçons sont maintenant examinés en interne selon une procédure fixée.

La CDU en Thuringe a déjà rejeté les allégations selon lesquelles son président de parti et candidat principal pour les élections d'État a plagié dans sa thèse de doctorat. Voigt avait créé sa promotion de bonne foi et de bonne conscience, a déclaré Christian Herrgott, secrétaire général de l'agence de presse allemande. Il a également fait référence à un examen antérieur de la thèse de 2008 sur les campagnes électorales présidentielles aux États-Unis, qui n'a trouvé aucun indice de violation des principes de la bonne pratique scientifique.

De nouvelles élections pour le Parlement d'État auront lieu en Thuringe le 1er septembre, et Voigt souhaite entrer à la chancellerie d'État en tant que ministre-président avec son CDU. Avec des valeurs comprises entre 21 et 23 pour cent dans les derniers sondages, le quadragénaire est en deuxième position derrière l'AfD, qui est autour de 30 pour cent.

La CDU parle de tentative de diffamation

Herrgott ne voit pas de coïncidence dans la publication des allégations contre Voigt juste avant l'élection : "Il ne nous surprend pas du tout que de telles allégations, qui ont déjà été réfutées par le passé, soient élevées contre Mario Voigt quelques jours seulement avant l'élection la plus importante dans l'histoire de l'État libre de Thuringe. Il est manifestement question de le diffamer", a-t-il déclaré. Herrgott a déclaré à MDR que l'accusation de plagiat avait déjà été examinée par un expert au printemps et avait été jugée non fondée.

Auparavant, le scientifique autrichien des communications Stefan Weber, connu comme chasseur de plagiat, avait informé la TU Chemnitz par e-mail qu'il avait trouvé 46 plagiat dans la thèse de Voigt. Weber a déclaré à dpa qu'il considérait comme "non seulement normal, mais même important que quelqu'un examine les curriculum vitae et les déclarations écrites des candidats pendant une campagne électorale".

Selon les déclarations de Weber, il prend également des commandes rémunérées. "Dans ce cas, il y a confidentialité sur la commission", écrit-il dans sa réponse. Il est même légalement tenu de le faire - en termes de droit du commerce, il est détective. Cependant, il y a aussi des investigations qui sont menées en raison d'un tuyau anonyme via un formulaire sur son site Web ou par simple intérêt personnel, a-t-il écrit.

Critique de l'approche

Herrgott a critiqué l'examen de la thèse. "Si

