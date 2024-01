La TSA rappelle aux voyageurs de ne pas soumettre leurs animaux de compagnie aux rayons X dans les aéroports

Si les animaux de compagnie peuvent sembler étranges sur une liste de colisage, les compagnons à fourrure à l'intérieur des bagages à main des voyageurs sont plus fréquents qu'on ne le pense, selon les responsables de l'Agence américaine de sécurité des transports (TSA).

Dans un communiqué de presse, Lisa Farbstein, porte-parole de la TSA, invite les voyageurs à retirer leurs animaux de leurs bagages à main et à ne pas les faire passer par le tapis roulant à rayons X. Elle ajoute : "Nous avons remarqué une augmentation" du nombre d'animaux passant par le contrôle radiographique.

Bien que les agents de la TSA rencontrent une grande variété d'animaux vivants, y compris des poissons, des oiseaux et d'autres reptiles, les chiens et les chats sont les plus fréquemment observés, selon M. Farbstein.

Il est conseillé aux voyageurs d'apporter leurs animaux dans une cage de transport tenue à la main et de la retirer juste avant le début de la procédure de contrôle, selon les conseils donnés dans le communiqué de presse.

La caisse de transport vide doit être placée sur le tapis roulant, mais les voyageurs ne doivent "jamais placer un animal de compagnie dans le tunnel à rayons X", précise le communiqué.

"Votre animal ne doit passer une radiographie que si votre vétérinaire l'a programmée", a déclaré M. Farbstein. "Les propriétaires qui exposent inutilement leur animal aux rayons X devraient s'en préoccuper.

"Si possible, faites passer l'animal par le portique de détection de métaux pendant le processus de contrôle", conseillent les responsables de la TSA.

"Une autre solution consiste à faire passer l'animal par le détecteur si le propriétaire le tient en laisse", ajoute le communiqué.

Les animaux doivent être remis dans leur cage de transport une fois les procédures de sécurité terminées.

Autre conseil de la TSA : Connaissez le tempérament de votre animal.

"Assurez-vous de pouvoir le contrôler dans un aéroport très fréquenté et potentiellement bondé", précise le communiqué.

Si un animal de compagnie est "sceptique" ou anxieux en public, les voyageurs doivent demander à un agent de la TSA un contrôle privé et les voyageurs seront escortés dans une pièce isolée.

Le passage sur le tapis roulant peut être pénible pour les animaux et préoccuper les agents de contrôle qui voient des silhouettes d'animaux grandeur nature à l'intérieur d'un sac.

"Nos agents sont choqués lorsqu'ils réalisent qu'un voyageur n'a pas retiré son animal de sa valise et l'a envoyé dans l'appareil à rayons X", a déclaré M. Farbstein à CNN.

Les réglementations relatives au transport des animaux de compagnie varient selon les compagnies aériennes et les aéroports. Les responsables de la TSA conseillent donc aux voyageurs de se renseigner auprès du transporteur aérien avant de voyager avec un animal de compagnie, afin d'être correctement préparés.

Source: edition.cnn.com