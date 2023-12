La troisième saison de "The Mandalorian" s'achève sur un bouton de réinitialisation

Dans l'un des aspects les plus étranges de la tradition mandalorienne, le retrait de son casque a fait de Din Djarin (Pedro Pascal, ou du moins sa voix) un apostat, ce qui l'a poussé à se rendre sur son monde d'origine pour tenter de se racheter.

Ce voyage nécessite toutefois quelques arrêts, à commencer par une séquence d'action musclée impliquant une créature géante, suivie d'une visite à son vieil ami Greef Karga (Carl Weathers) et d'une autre à Bo-Katan (Katee Sackhoff), qui ne comprend pas l'engagement de Djarin envers le code mandalorien. (Karga a expliqué l'absence de Cara Dune après que Disney a décidé de se séparer de l'actrice qui l'incarnait, Gina Carano, en raison de messages offensants sur les réseaux sociaux).

Ce qui reste, dans un épisode écrit par le producteur exécutif Jon Favreau, ce sont de petits moments de comédie agréables, la plupart impliquant Grogu, alias Baby Yoda, qui s'amuse de diverses manières, en prenant un petit extraterrestre pour un animal de compagnie ou en explorant les merveilles d'une chaise pivotante.

Dans la mesure où les saisons précédentes de "The Mandalorian" étaient motivées par la quête d'un foyer pour Grogu, avant que les deux ne se réunissent dans "The Book of Boba Fett" (en réalité "The Mandalorian Season 2B"), la première s'est révélée discrète sur le plan narratif. Ce qui a sauvé la mise, c'est le savoir-faire de Favreau et de son collègue producteur Dave Filoni dans l'exploitation de l'univers "Star Wars", des films récents aux séries animées "Star Wars : The Clone Wars" et "Star Wars Rebels", où Bo-Katan a fait ses premiers pas.

Disney+ n'a pas mis l'épisode à la disposition des critiques à l'avance, ce qui a nourri l'espoir que le premier épisode contienne une sorte de révélation ou de surprise, peut-être comme le caméo majeur qui a clôturé la deuxième saison.

L'épisode "The Apostate", cependant, était vraiment à l'opposé de cela, plus un cas de facilité dans la saison que d'explosion, tout en préparant le terrain pour une plongée dans la politique Mandalorienne - en s'appuyant sur l'impression, apparemment, qu'un an après "Book of Boba Fett" les fans de la série, comme Grogu, sont prêts à simplement s'asseoir et à profiter de la balade.

