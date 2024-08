- La Triennale de la Ruhrt commence: les trois quarts des billets sont épuisés

Près d'une semaine avant le début de la Ruhrtriennale, déjà trois quarts des billets pour les représentations ont été vendus. En particulier, la première d'ouverture le vendredi (16.8.) "Je veux la beauté absolue" - un théâtre de musique rock et pop mettant en scène l'actrice Oscarisée Sandra Hüller, dirigé par le nouveau directeur artistique Ivo van Hove lui-même - a suscité un grand intérêt, selon les organisateurs du festival. La comédie musicale "Pferd frisst Hut" avec de la musique de Herbert Grönemeyer est également très demandée.

"Nous sommes ravis de l'intérêt considérable pour notre programme", a déclaré un porte-parole. Le festival propose 138 événements de mi-août à mi-septembre, dont six créations, dans 10 lieux à Bochum, Duisburg et Essen. La direction artistique du festival change tous les trois ans et se déroule dans les anciens halls industriels de la région du Ruhr.

