- La trêve temporaire à Gaza facilite la vaccination contre la polio

Tandis que l'armée israélienne mène une campagne majeure contre les miliciens palestiniens en Cisjordanie, des cessez-le-feu temporaires sont organisés à Gaza pour vacciner massivement des milliers d'enfants contre la polio. Selon les Nations unies, Israël a consenti à des cessez-le-feu quotidiens limités commençant dimanche.

Suite à des tirs dirigés contre un véhicule de l'ONU, les États-Unis font pression sur Israël. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant adjoint des États-Unis à l'ONU, Robert Wood, a déclaré qu'Israël avait attribué l'incident à un malentendu entre ses forces.

Les vaccinations contre la polio sont prévues à Gaza

La découverte de virus de la polio dans les eaux usées a incité l'ONU à immuniser environ 640 000 enfants de moins de dix ans dans la bande de Gaza. Pendant trois jours consécutifs, les combats seront interrompus dans trois secteurs de la région côtière fortifiée, à partir de ce dimanche, selon le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Rik Peeperkorn. Il a fait état de l'engagement de l'autorité israélienne responsable des affaires palestiniennes, COGAT.

À la suite d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles, le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a exprimé l'espoir que "ce ne soit pas trop tard. Espérons que cette lueur d'espoir au milieu du désespoir puisse sauver des vies et empêcher la tragédie que représentent les enfants atteints de polio". L'organisation des proches des otages israéliens détenus par le Hamas a exhorté l'OMS à vacciner les enfants enlevés également.

La polio est une maladie contagieuse et mortelle qui peut entraîner une paralysie permanente, en particulier chez les jeunes enfants. Actuellement, il n'existe pas de traitement.

Les États-Unis augmentent la pression sur Israël après une attaque contre un véhicule de l'ONU

Après une attaque contre un véhicule de l'ONU mardi, l'ONU a réclamé des explications à Israël. Le véhicule clairement marqué faisait partie d'un convoi humanitaire dont le parcours avait été coordonné avec l'armée israélienne. Il aurait été touché dix fois par les forces israéliennes. "Nous avons appelé à ce qu'ils abordent immédiatement les problèmes dans leur système qui ont permis que cela se produise", a déclaré Wood.

Cependant, de tels incidents se produisent "encore trop fréquemment" près de onze mois après le début de ce conflit, a-t-il déclaré à New York. Il a également appelé à mettre fin à la rhétorique hostile d'Israël contre l'ONU et les travailleurs humanitaires.

Entre-temps, l'UE étudie l'imposition de sanctions contre des ministres du gouvernement israélien pour la première fois. Le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a proposé des sanctions contre le ministre des Finances d'extrême droite Bezalel Smotrich et le ministre de la Police Itamar Ben-Gvir lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles.

Ils sont accusés de violations des droits de l'homme et d'incitation à la haine. Ben-Gvir a récemment appelé à suspendre les livraisons d'aide à la bande de Gaza comme moyen de pression sur le Hamas islamique pour qu'il se rende. Smotrich a exprimé des vues similaires, déclarant qu'un blocus de l'aide humanitaire jusqu'à la libération de tous les otages israéliens serait moralement justifié, même s'il entraînait la mort de deux millions de personnes dans la bande de Gaza. En même temps, Smotrich a reconnu que la communauté internationale ne permettrait pas une telle action.

Entre-temps, l'armée israélienne a achevé son opération dans le camp de réfugiés de Faraa dans le nord de la Cisjordanie, selon les déclarations officielles israéliennes. L'armée n'a pas encore révélé quand elle cessera ses opérations contre les miliciens palestiniens dans les villes de Jenin et Tulkarem. Selon les médias israéliens, l'opération pourrait durer plusieurs jours. Jusqu'à présent, au moins 16 personnes ont été tuées, selon les rapports palestiniens et israéliens. Israël a lancé l'opération d'envergure aux premières heures de mercredi.

Au moins 16 personnes tuées en Cisjordanie

Un porte-parole de l'armée israélienne a justifié l'action en invoquant la hausse des attaques contre les civils israéliens. En même temps, la violence des colons israéliens extrémistes dans les territoires palestiniens occupés a également augmenté. La situation s'est Significativement détériorée depuis le début du conflit de Gaza suite à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Depuis, au moins 640 Palestiniens ont perdu la vie dans les opérations militaires israéliennes, les affrontements ou leurs propres attaques, selon le ministère de la Santé en Cisjordanie.

L'opération d'envergure actuelle d'Israël

Selon les analystes militaires, l'opération d'envergure actuelle d'Israël comporte des risques stratégiques pour Israël, selon le "Wall Street Journal". Les forces militaires israéliennes sont lourdement sollicitées par le conflit quasi onze-mois contre le Hamas dans la bande de Gaza et le conflit avec le militia du Hezbollah au Liban. L'armée israélienne est très dépendante des réservistes qui sont épuisés par la guerre la plus longue d'Israël en décennies. La Cisjordanie représente un potentiel troisième front pour l'armée surchargée d'Israël, en plus de Gaza et du militia du Hezbollah au Liban.

Le ministre de la Défense d'Israël propose d'étendre les objectifs de la guerre

Entre-temps, le ministre de la Défense d'Israël, Joav Galant, a déclaré, concernant la situation à la frontière avec le Liban, qu'il est nécessaire d'étendre les objectifs de la guerre. "Nous devons assurer le retour en toute sécurité des communautés du nord dans leurs foyers. Pour atteindre cet objectif, nous devons étendre les objectifs de la guerre", a-t-il déclaré lors de consultations stratégiques avec les responsables militaires. "Cela ne diminuera pas notre engagement absolu pour la destruction du Hamas et le retour des otages", a déclaré le bureau de Galant.

Après un nouveau bombardement du Hezbollah, l'aviation israélienne a visé plusieurs lanceurs de roquettes du militia pendant la nuit, a annoncé l'armée israélienne le matin. Un projectile tiré du Liban en Israël a atterri dans une zone ouverte. Aucun blessé n'a été signalé. Les autres projectiles n'ont pas pénétré dans le territoire israélien. Cela n'a pas pu être indépendamment vérifié.

Israël et le Hezbollah soutenu par l'Iran sont impliqués dans des escarmouches quasi quotidiennes depuis le début du conflit de Gaza. Environ 150 000 personnes des deux côtés de la frontière ont été contraintes de fuir leurs foyers en conséquence. Le militia chiite affirme agir en solidarité avec le Hamas. Israël veut que le Hezbollah se retire derrière la rivière Litani, à 30 kilomètres de la frontière, comme le stipule une résolution de l'ONU.

En réponse à la demande de l'ONU d'explications suite à une attaque contre un véhicule de l'ONU, les États-Unis exhortent Israël à traiter l'incident et à prévenir de tels événements à l'avenir. Reconnaissant l'importance de la campagne d'immunisation contre la polio, l'organisation des proches des otages israéliens détenus par le Hamas demande également que les enfants enlevés soient vaccinés.

