La transparence du travail politique doit encore être considérablement améliorée

De nombreux gouvernements et parlements régionaux ont fait des progrès dans la transparence de leur travail politique, mais il reste encore beaucoup à faire. C'est ce que révèle l'organisation Transparency Germany dans une nouvelle étude. Dans son classement, la Thuringe se place en tête et Brême en queue de classement.

Même les États fédérés plutôt bien performants ont amélioré leurs résultats grâce à de nouvelles réglementations, selon Norman Loeckel de Transparency Germany. En revanche, il y a lieu de s'inquiéter de l'immobilisme des États en bas du classement. "Apparemment, de nombreux décideurs manquent de la volonté politique nécessaire pour mettre en place des règles modernes pour une politique propre, malgré la perte de confiance dans les institutions démocratiques."

Quatre critères ont été examinés pour une politique d'intégrité et de transparence : un État dispose-t-il d'un registre des lobbyistes et comment est-il conçu ? La participation des lobbyistes dans les lois est-elle divulguée grâce à ce que l'on appelle une "empreinte législative" ? Y a-t-il des périodes de "cooling-off" pour les membres du gouvernement et les hautes personnalités lorsqu'ils passent de la politique au secteur privé ? Et quelles règles de comportement, obligations de divulgation et interdictions, par exemple pour les activités secondaires des membres du Parlement, existent-elles ? Chacun de ces critères représentait 25 % de l'évaluation globale.

