La transmission du virus du Mpox augmente rapidement dans les régions africaines

Organisations sanitaires font face à une inquiétante augmentation des cas de Monkeypox, dépassant le total de l'année précédente. Ce virus représente une menace significative pour les enfants de moins de quinze ans. Médecins Sans Frontières a exprimé de sérieuses préoccupations concernant la situation en République démocratique du Congo.

Les autorités européennes ont enregistré plus de cas de Monkeypox que pendant toute l'année précédente. Le virus représente une menace particulière pour les enfants de moins de 15 ans. L'organisation caritative médicale Doctors Without Borders exprime de vives préoccupations quant à la situation en République démocratique du Congo.

Selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC), environ 1 200 cas suspects ou confirmés de Monkeypox ont été enregistrés la semaine dernière, avec trois variants différents, y compris le variant 1b.

Depuis le début de l'année, environ 18 737 cas de Monkeypox ont été enregistrés en Afrique, ce qui dépasse largement le nombre de cas de l'année 2022, selon les données du CDC. À ce jour, des cas de Monkeypox ont été confirmés dans 12 États membres de l'Union africaine, avec 541 décès.

Médecins Sans Frontières exprime des préoccupations quant à la rapide propagation de la maladie, en particulier en République démocratique du Congo. "Nous sommes préoccupés non seulement par la récente mutation, mais aussi par le fait que la maladie a apparu dans les camps de réfugiés autour de Goma, où les gens vivent à proximité et où la maladie pourrait se propager rapidement", a déclaré Jasmin Behrends, experte en santé mondiale de l'organisation en Allemagne. Médecins Sans Frontières a déjà renforcé son travail avec des équipes d'urgence dans l'est de la République démocratique du Congo depuis deux mois.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le niveau d'alerte le plus élevé mardi en raison des nouvelles épidémies de Monkeypox en Afrique et de l'apparition de variants plus dangereux, notamment le variant 1b. Cela vise à préparer les États membres du monde entier avec une expérience vigilante. Ce virus, connu depuis des décennies sous le nom de "monkeypox", peut être transmis des animaux aux animaux, mais peut également être transmis de personne à personne, par exemple lors de contacts sexuels. Les symptômes comprennent des lésions cutanées, de la fièvre et des douleurs musculaires.

"Sans un meilleur accès aux vaccins, des milliers de personnes, y compris les enfants de moins de 15 ans, ne pourront pas être protégées contre l'infection", a déclaré Justin Eyong, coordonnateur épidémiologique de Médecins Sans Frontières en République démocratique du Congo. Cette tranche d'âge est particulièrement vulnérable au virus Monkeypox : les enfants de moins de 15 ans représentent 56 % de tous les cas de Monkeypox et 79 % de tous les décès cette année.

Mardi, la Suède est devenue le premier pays européen à signaler un cas de l'infection du virus 1b chez l'un de ses habitants. La personne infectée est un voyageur

Lire aussi: