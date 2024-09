La transmission de la grippe aviaire se produit chez les vaches par ce mécanisme.

Le virus de la grippe aviaire H5N1, initialement détecté sur une ferme laitière américaine au printemps, s'est rapidement propagé parmi les bovins, touchant un nombre croissant d'élevages au fil du temps. Cette voie de transmission du virus a suscité l'intérêt, incitant une équipe de recherche à mener une investigation. Selon Martin Beer du Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) à Greifswald et Jürgen Richt de l'Université d'État du Kansas à Manhattan, la principale méthode de transmission parmi les bovins se fait par le lait, principalement par le biais du matériel de traite. Ces résultats ont été publiés dans la revue "Nature".

Dans leurs expériences, les chercheurs ont infecté des veaux et des vaches laitières avec le virus H5N1, plus spécifiquement la variante B3.13. Cette variante a été signalée pour la première fois en mars 2023 chez des vaches laitières dans l'État américain du Texas, touchant 190 exploitations laitières dans 13 États américains d'ici début août.

Beer, Richt et leurs collègues ont découvert que la variante B3.13 est un mélange de virus de la grippe aviaire d'origine européenne et nord-américaine. Ce pathogène a probablement sauté chez les bovins à la fin de 2023 ou au début de 2024 avant de se propager davantage.

Pas de traces d'ARN viral dans le sang et autres tissus

Intriguant, les chercheurs ont constaté des résultats variables selon la méthode d'infection. Les bovins infectés par le nez et la bouche ont présenté des symptômes mineurs, notamment des écoulements nasaux et de la toux. Bien que certains animaux aient présenté ces symptômes, ils n'ont pas développé de fièvre ni d'autres symptômes de maladie.

Après avoir ajouté deux fois plus de veaux plus tard, aucun d'entre eux n'a été infecté. Après sept jours, seule la moitié des veaux infectésOriginally avait de petites traces de matériel génétique viral dans les tissus du tractus respiratoire supérieur. En revanche, le sang et les autres tissus ne contenaient pas d'ARN viral.

L'histoire est différente pour les vaches infectées par le pis, qui présentent une santé générale compromise, de l'ataxie et de la léthargie en l'espace d'une journée. La production de lait a chuté de plus de 90 % pour toutes les vaches touchées. Le lait est devenu épais et mucosité, se séparant rapidement en composants liquides et solides. Cela a affecté à la fois les vaches infectées par la variante B3.13 et les animaux d'essai receiving a related European H5N1 variant.

Deux vaches, une de chaque groupe, sont devenues si malades qu'elles ont dû être euthanasiées trois jours après l'infection. Les échantillons de lait des deux groupes ont révélé des charges virales élevées. Les autopsies ont révélé des dommages importants aux glandes mammaires, avec un grand nombre de cellules mortes. Les analyses génétiques ont mis en évidence une mutation qui permet probablement au virus de s'amplifier dans certaines cellules mammaires.

Des obstacles significatifs restent à surmonter

Malgré ces découvertes, le FLI reconnaît les limites de leur étude, citant l'utilisation d'une variante américaine précoce et le test d'un nombre limité d'animaux. "Heureusement, il n'y a pas eu de transmission interhumaine signalée jusqu'à présent", écrivent les auteurs de l'étude. "Cela soutient l'hypothèse que ces souches n'ont pas encore franchi les obstacles critiques pour permettre la transmission interhumaine." Toutefois, l'équipe de l'industrie laitière américaine souligne l'importance de la vigilance accrue si des caractéristiques inhabituelles du lait sont détectées. Les cas inhabituels pourraient potentiellement être liés à une infection grippale aviaire et nécessitent une enquête plus approfondie. Une stratégie de surveillance efficace est essentielle pour gérer les épidémies chez les bovins.

À la lumière de ces résultats, les organisations de santé publique aux États-Unis surveillent de près la propagation de la variante B3.13 en raison de son potentiel d'impact sur l'industrie laitière du pays. Les États-Unis, étant un grand exportateur de produits laitiers, doivent atténuer tout potentiel menace pour assurer la sécurité alimentaire et maintenir la stabilité du marché mondial.

