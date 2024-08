- La transition vers l'enseignement des universitaires est facilitée

Hessen renforce les conditions préalables pour les individus qui souhaitent passer à la profession d'enseignant avec des diplômes différents. Bientôt, les personnes ayant un Master, un Diplom ou un Magister pourront enseigner dans leur domaine d'étude spécifique et, après une période de référence réussie, de manière continue dans une seule matière dans une seule école.

Le ministre du Cabinet Armin Schwarz (CDU) a annoncé au début de l'année scolaire que le projet de loi correspondant sera présenté cette année au parlement de l'État. En général, les enseignants enseignent au moins deux matières.

Le ministère de la Culture a clarifié que cette opportunité de travail s'adresse à ceux qui se voient dans un environnement éducatif mais qui n'ont peut-être pas rempli les conditions préalables avec les deux matières requises. Cela simplifiera également le recrutement d'enseignants étrangers spécialisés dans une seule matière.

Environ 810 000 élèves sont attendus dans les écoles de Hesse après les vacances d'été le lundi. Le nombre de première année est prévu à 60 400 (par rapport à 58 800 en 2023), tandis que 65 000 enseignants travailleront dans les 1 810 écoles de Hesse - 1 000 de plus qu'à l'année scolaire précédente, selon le ministère.

Au cours de l'année scolaire à venir, Schwarz a mis en avant la promotion des valeurs, de l'éducation civique et de la prévention de la violence dans les salles de classe. Il est vital, selon le ministre, que tous les élèves interagissent respectueusement les uns avec les autres, cultivent les valeurs démocratiques et reconnaissent l'importance de la liberté d'expression, qu'il a exprimé à Wiesbaden.

Les interactions respectueuses commencent par "s'il vous plaît" et "merci".

Schwarz a déclaré : "Pour nos valeurs fondamentales, nous devons les défendre constamment, les vivre dans nos interactions quotidiennes, dans les moments importants comme les petits. Cela commence par 's'il vous plaît' et 'merci' et ne s'arrête pas lors des débats sur le droit et la liberté." Il a poursuivi en discutant des initiatives en cours sur ces sujets, avec des plans pour de nouveaux matériaux d'enseignement et une formation pour les enseignants.

De plus, outre la promotion de l'allemand, les plus de 36 500 enfants et jeunes réfugiés et migrants inscrits dans des classes de rattrapage recevront maintenant deux heures par semaine consacrées à la promotion des valeurs partagées et de l'éducation civique.

Compte tenu de la polarisation croissante, de la désinformation et des tendances alarmantes sur les réseaux sociaux, la promotion des valeurs, la cultivation de la démocratie et la prévention de la violence tiennent une place particulière, a souligné le ministre. Le racisme de droite, l'antisémitisme et l'extrémisme, par exemple, dans le domaine islamiste, doivent également être affrontés dans les établissements d'enseignement.

Comme annoncé précédemment, les cours d'allemand dans les écoles élémentaires seront étendus. Tous les élèves de deuxième année recevront une heure supplémentaire d'allemand, a expliqué Schwarz. "Le langage unit, le langage intègre, le langage donne du pouvoir", a-t-il ajouté.

Simultanément, le projet pilote pour une heure supplémentaire d'allemand en troisième et quatrième années au lieu d'une des deux heures d'anglais se poursuivra dans 15 écoles élémentaires. Les talents artisanaux des enfants seront cultivés dans les écoles élémentaires, par exemple grâce à l'initiative

