La transition d'Elon Musk vers le sous-officier de Trump

Initiallement connu pour être un innovateur technologique, un explorateur spatial et un partisan démocrate, l'individu le plus riche du monde s'est depuis transformé en favori, sponsor et propagandiste de Donald Trump. Pour comprendre cette métamorphose spectaculaire, il est essentiel de se pencher sur les propres propos d'Elon Musk.

Dialoguer avec une personne en écoutant ses propres paroles offre une compréhension sans précédent de son caractère et de ses motivations. Ainsi, il est crucial de dépasser les rumeurs et les ouï-dire pour se concentrer sur les mots qui sortent de la bouche du sujet lui-même.

Dans le cas d'Elon Musk, cette tâche est à la fois plus simple et plus complexe qu'avec la plupart des individus. Le PDG influent de Tesla utilise Twitter/X quasi-quotidiennement depuis 2019, ayant publié plus de 76 000 tweets à ce jour. Une analyse plus approfondie de ces tweets, telle que réalisée par le "Wall Street Journal", révèle un tissu intrigant d'un homme qui a connu une transformation sismique. Initialement, Musk était un pionnier des véhicules électriques non politique ; cependant, ses tweets suggèrent un passage à l'enthousiasme politique. De partisan démocrate à allié républicain. De l'entrepreneur technophile au fervent soutien de Trump.

Après sa célèbre déclaration sur Twitter en février 2019, "Je suis ouvertement modéré. Voilà, je l'ai dit", les sympathies politiques de Musk ont connu un virage à 180 degrés. Le 13 juillet 2024, suite à une tentative d'assassinat, il a publié : "Je soutiens pleinement président Trump". Cette transformation a pris cinq ans et demi, au cours desquels Musk a utilisé sa plateforme pour tracer un chemin de l'une à l'autre extrémité du spectre politique. Maintenant, il soutient ouvertement la campagne de Trump et rassemble un impressionnant Following en tant que partenaire médiatique soumis. Pas seulement motivé par la conviction personnelle, mais aussi par l'intérêt financier.

De la plaisanterie au théoricien du complot corona

Cinq ans plus tôt, Musk commentait principalement ses propres entreprises, Tesla et SpaceX, et partageait occasionnellement une blague. Actuellement, il aborde des sujets politiques plusieurs fois par jour. Depuis 2019, la fréquence de ses commentaires politiques a augmenté de plus de deux cents fois. Alors qu'en juillet 2019, deux tiers de ses tweets concernaient les voitures ou l'espace, en juillet de cette année, 60 % portaient sur la politique, les médias, l'actualité ou les sujets culturels. En moyenne, Musk tweete maintenant environ 61 fois par jour, comparé aux neuf tweets quotidiens il y a cinq ans. Sa production Twitter remplirait un livre deux fois plus long que la Bible.

Les signes d'un glissement vers la droite sont apparus pendant la pandémie. Avant son apparition, Musk s'était disputé avec les investisseurs sur Twitter, avait insulté les critiques en les traitant de pédophiles et avait écopé d'une amende d'un million de dollars de la part de la Commission des opérations de bourse des États-Unis (SEC) pour avoir diffusé de fausses informations et manipulé le marché. Cette année-là, Musk est devenu une sorte de négationniste du coronavirus, contestant les confinement et bravant les instructions du gouvernement de Californie pour fermer les opérations de l'usine.

La transformation politique de Musk s'est accélérée après son acquisition de Twitter en octobre 2023, lorsqu'il l'a renommé X. Si ses intentions de préserver la liberté d'expression pour tous sont notables, son objectif principal semble avoir été d'initier une plateforme non filtrée et non entravée pour la diffusion de ses convictions.

Depuis sa rupture avec l'administration Biden à la fin de 2022, Musk s'est de plus en plus éloigné. Les liens syndicaux présumés du président américain et l'exclusion de Tesla du sommet sur les véhicules électriques à la Maison Blanche ont été des facteurs clés de cette insatisfaction. Après le dévoilement de l'usine Gigafactory du Nevada, Musk a publiquement critiqué à la fois Biden et ses alliés démocrates, finissant par renier sa précédente affiliation avec les démocrates.

En mai 2022, Musk s'est officiellement éloigné de la politique démocrate : "Auparavant, j'ai voté pour les démocrates parce qu'ils étaient le parti de l'amour", a tweeté Musk. Ses contributions passées et son soutien à Hillary Clinton et Joe Biden en témoignaient. Cependant, Musk a maintenant prêté allégeance au parti républicain : "En raison des attaques non provoquées par les principaux démocrates, et parce qu'ils ont donné froid aux Tesla et SpaceX, je voterai républicain en novembre."

La transformation de Musk vers la politique de droite n'est pas uniquement motivée par des considérations financières, mais aussi par des expériences personnelles, en particulier sa relation tumultueuse avec sa fille. Suite à sa transition de genre, son déshéritage et son éloignement en 2022, Musk s'est senti trahi et désillusionné. Cela l'a amené à s'engager plus fermement dans la politique de droite, devenant un critique vocal de l'indoctrin

Lire aussi: