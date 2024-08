- La transition de David Ortega de charmant à trouble créature de la jungle

Après seulement deux jours au camp de wilderness, la carrière de David Ortega s'est achevée brutalement : il a été renvoyé du programme RTL "Je suis une star - La légende de la jungle" par un vote majoritaire de ses collègues candidats. Ses deux jours ont été remplis de disputes ininterrompues. Le trentenaire était à la recherche de conflits dès le départ.

Même la première nuit, Daniela Buchner a exprimé ses préoccupations : "Si nous pouvions voter aujourd'hui, Daniel pourrait être éliminé." Le lendemain, Ingo Scheel, critique du magazine stern surnommé "Bart Schimpfson", a envenimé la situation en critiquant collectivement le groupe : "Vous avez tort. Vous êtes une honte. Ayez honte."

Les conséquences ont été rapides : tout comme en 2016 lors de sa première apparition dans le camp de jungle, Ortega a été le premier à être éliminé. En 2016, c'était les téléspectateurs qui l'ont renvoyé, mais cette fois, ce sont ses collègues candidats qui ont accompli la tâche directement.

Les aventures de David Ortega dans le camp de jungle

La comparaison de son passage en 2016 avec celui-ci offre un aperçu de l'évolution de David Ortega Arenas. À l'époque, il était l'acteur jeune et dynamique qui avait acquis la célébrité grâce à son rôle dans la série télévisée "Cologne 50667" depuis 2013.

Né à Dortmund en 1985, Ortega semblait avoir un avenir prometteur devant lui. Il a terminé ses études secondaires, a étudié l'architecture et a fait du mannequinat à côté. Ses beaux traits et son intelligence vive en ont fait un candidat attrayant pour la télévision. En 2011, il a fait ses débuts à la télévision en tant que participant à l'émission de téléréalité "Big Brother", et l'année suivante, il a rejoint le casting show "Austria's Next Top Model". En 2013, il a commencé sa carrière d'acteur dans "Cologne 50667", et en 2016, il a participé pour la première fois au camp de jungle.

Cependant, sa carrière a connu un revers par la suite. Le cœur à croquer, comme on le connaissait sur Instagram, ne montrait plus un corps tonique. Au lieu de cela, il a commencé à publier des photos de lui-même avec une barbe broussailleuse, des cheveux longs et non domptés, et une prise de poids notable. "Inconnu, mais je m'aime comme ça", a-t-il commenté son nouveau look.

Les téléspectateurs ont eu un aperçu de la transformation d'Ortega en 2021. Après cinq ans d'absence à la télévision, l'acteur est apparu en tant qu'invité dans l'émission RTL "Jungle Show", se remémorant son expérience de 2016 au camp de jungle. Ce qui a sauté aux yeux des téléspectateurs, plus que son nouveau look, ce sont ses monologues incohérents où il divaguait sur la violence psychologique, l'économie allemande et plus de 2000 ans d'histoire.

Un entretien avec le magazine "Bravo" un an plus tard a vu Ortega démentir les rumeurs de sans-abri, mais il a admis être en phase de récupération de dettes en raison de "raisons psychologiques". Dans le même entretien, il a nié les rumeurs de dépendance à la drogue ou à l'alcool.

Mais il est clair pour tous les téléspectateurs du camp de jungle d'été qu'Ortega continue de lutter. Sur Instagram, il a reçu des mots de réconfort d'un follower pour son départ précoce : "Ce n'est pas le mouton noir qui est différent, mais les blancs sont tous les mêmes."

