- "La transformation obsessionnelle de Gaga et Phoenix": une discussion sur la perte de poids par Lady Gaga et Joaquin Phoenix

Joаquin Phoenix et Lady Gaga ont perdu une quantité substantielle de poids pour leurs rôles dans le prochain film "Joker: Folie à Deux". Lors d'un événement à Venise, Phoenix a parlé de Gaga, déclarant : "Nous avons répété ensemble, puis vous avez été absente pendant un mois, et à votre retour, vous aviez perdu beaucoup de poids. C'était assez impressionnant, semblait être un défi difficile." Gaga a approuvé, ajoutant : "Je pense que nous avons tous deux incarné nos personnages au fur et à mesure que l'histoire avançait, en prêtant attention à chaque détail."

Ce suite du thriller à succès de Todd Phillips (2019) voit Lady Gaga endosser le rôle principal féminin. Le film, un mélange de thriller et de musical, concourt au Festival international du film de Venise.

Gaga en tant que Harley Quinn

Après les actes meurtriers du Joker dans le précédent volet, Arthur Fleck (Phoenix) est maintenant en prison, attendant son procès. Pendant son incarcération, il rencontre son partenaire - interprété par Gaga, portant une version revisitée du personnage de bande dessinée Harley Quinn nommée Lee.

"Joker: Folie à Deux" sera projeté ce soir au Festival international du film de Venise, suivant les traces du premier chapitre, qui a remporté le plus grand honneur du festival en 2019. Phoenix a également remporté l'Oscar du meilleur acteur à cette époque. À l'époque, Phoenix a également partagé des détails sur sa perte de poids pour le rôle.

En réponse aux questions sur sa perte de poids actuelle, Phoenix a médité : "Je ne suis pas sûr, je ne me souviens pas exactement." Il a exprimé des regrets pour ses précédents discours sur le sujet. "Vous commencez à vous obsessionner sur l'atteinte d'un certain poids, puis vous ne pouvez pas vous empêcher d'en parler. Ensuite, cela semble comme un acteur qui se vante de sa perte de poids."

Finalement, il a admis être frustré contre lui-même pour trop en parler. "Cette fois, j'ai décidé de ne pas répéter cette erreur. Alors je ne le ferai pas, mais c'était autour de 47 livres", a-t-il taquiné, avant d'admettre : "Non, je ne suis pas tout à fait sûr."

La perte de poids importante de Gaga était visible lorsqu'elle est revenue aux répétitions après avoir été absente pendant un mois, impressionnant Phoenix par son engagement à incarner son personnage. La perte de poids était une partie de sa préparation pour son rôle de Harley Quinn dans "Joker: Folie à Deux", où elle joue le partenaire d'Arthur Fleck dans le film.

