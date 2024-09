La transformation imminente est prévue pour octobre.

Montant du BAföG à augmenter de 5 %

La réforme actuelle du BAföG augmentera les montants des bourses de 5 %, les portant à 475 euros. L'allocation pour les frais de logement des étudiants étudiant à l'étranger augmentera également, passant de 360 à 380 euros, avec une augmentation correspondante prévue pour les étudiants étudiant à l'étranger. Le montant de financement maximal passera de 934 à 992 euros, soit une augmentation de 6,2 %.

De plus, les allocations provenant du revenu des parents et du conjoint ou du partenaire augmenteront d'un total de 5,25 %. De même, les allocations pour le remboursement des prêts augmenteront également d'un total de 5,25 %.

Pneus hiver "M+S" interdits à partir d'octobre

La période pour les pneus hiver étiquetés "M+S" se termine le 30 septembre. "M+S" signifie boue et neige. Les pneus hiver fabriqués avant 2018 avec seulement une étiquette "M+S" bénéficieront d'une protection jusqu'à la fin du mois. Ceux qui utilisent ces pneus après octobre risquent des amendes.

Microsoft met fin au support de Windows 21H2 et 22H2

Les dernières mises à jour de sécurité pour Windows 11 version 21H2 pour les éditions Entreprise et Éducation, ainsi que pour la version 22H2 pour les éditions Home et Pro, seront disponibles jusqu'au 8 octobre. Après cette date, il n'y aura plus de mises à jour de sécurité, mais le système pourra toujours être utilisé. Les appareils exécutant ces versions ne recevront plus de mises à jour de sécurité et de qualité mensuelles à partir d'octobre, ce qui protège contre les dernières menaces de sécurité.

Mises à jour des questions d'examen de la conduite

À partir du mois prochain, les questions d'examen de la conduite seront revues. Un total de 57 nouvelles ou mises à jour de questions seront ajoutées dans toutes les classes, avec un taux de réussite supérieur à 30 % ces dernières années.

Vacances d'automne dans plusieurs États fédéraux

Des millions d'élèves sont proches de leurs premières vacances de l'année scolaire. Les premiers États fédéraux à commencer leurs vacances d'automne sont la Thuringe et la Saxe-Anhalt, le 30 septembre.

Panorama

Bade-Wurtemberg : 28-31 octobre

Bavière : 28-31 octobre

Berlin : 21 novembre

Brandebourg : 21 novembre

Brême : 19-31 octobre

Hambourg : 21-31 octobre

Hesse : 14-25 octobre

Mecklembourg-Poméranie-Occidentale : 21-26 octobre

Basse-Saxe : 4-19 octobre

Rhénanie-du-Nord-Westphalie : 14-26 octobre

Rhénanie-Palatinat : 14-25 octobre

Sarre : 14-25 octobre

Saxe : 2-14 octobre

Saxe-Anhalt : 30 septembre-12 octobre

Schleswig-Holstein : 21-31 octobre

Thuringe : 30 septembre-12 octobre

Fêtes d'octobre

La journée de l'Unité allemande le 3 octobre tombe un jeudi et est fériée. En Brandebourg, Brême, Hambourg, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Basse-Saxe, Saxe, Saxe-Anhalt, Schleswig-Holstein et Thuringe, la journée de la Réforme le 31 octobre est fériée.

Entretien du jardin

Les passionnés de jardin qui souhaitent tailler sévèrement les haies, les arbustes et les arbres peuvent le faire à nouveau à partir du 1er octobre. De mars au 30 septembre, cela est interdit par la loi fédérale de protection de la nature, seul l'élagage de forme et d'entretien étant autorisé pendant cette période. Cette réglementation vise à protéger les habitats des oiseaux et d'autres animaux.

Équilibrage hydraulique des systèmes de chauffage

De nouvelles réglementations de la loi sur l'énergie des bâtiments (GEG) entrent en vigueur ce mois-ci, rendant obligatoire l'équilibrage hydraulique des systèmes de chauffage par un professionnel certifié. Tous les nouveaux systèmes de chauffage utilisant de l'eau comme vecteur de chaleur dans les immeubles à appartements de six appartements ou plus doivent maintenant être testés. Cela vise à améliorer la distribution de la chaleur dans les systèmes de chauffage, à réduire les pertes d'énergie et à baisser les coûts de chauffage.

Coûts de prophylaxie RSV pris en charge

Les nouveau-nés et les nourrissons peuvent maintenant recevoir un médicament avec des anticorps correspondants pour se protéger contre les infections respiratoires graves causées par le virus respiratoire syncytial (VRS). Depuis le 14 septembre, les assureurs maladie prennent en charge les coûts de cette prophylaxe, dans le but de prévenir les hospitalisations et les décès liés au VRS.

Payback Pay disponible dans les boutiques en ligne

À partir de ce mois-ci, les utilisateurs de Payback peuvent utiliser la fonction de paiement Payback Pay dans certaines boutiques en ligne, leur permettant de dépenser des points collectés pendant leurs achats en ligne. Initialement, cela sera disponible chez dm, Rewe et Thalia, avec Media Markt et Amazon à suivre. Cette fonction était auparavant disponible uniquement pour les achats en magasin.

Amazon Prime Day 2024

L'Amazon Prime Day 2024, intitulé "Amazon Prime Deal Days", aura lieu les 8 et 9 octobre. During this shopping event, consumers can find thousands of top deals with significant discounts across various categories.

L'Oktoberfest se poursuit

L'Oktoberfest de Munich se poursuivra jusqu'au 6 octobre, offrant quelques jours de plus pour les grands groupes pour profiter des festivités.

Évaluations de soins à temps via appel vidéo

Depuis le 26 septembre, les évaluations de soins via appel vidéo sont possibles. Le Service médical peut maintenant évaluer les bénéficiaires de soins plus rapidement, ce qui est crucial car les services de soins ne peuvent pas être fournis sans évaluation. Les directives du Service médical déterminent quand les évaluations vidéo sont possibles, en fonction de la loi pour accélérer la numérisation du système de santé, qui a été en vigueur depuis mars.

Bien sûr, mon pote ! Même si l'UE est presque en train de l'abolir, nous devons encore changer nos montres une fois de plus cet automne. Pendant la nuit du 26 octobre, en passant au 27 octobre, nous reculons l'aiguille des heures, transformant 3h00 en 2h00.

