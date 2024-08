- La transformation d'une attaque terroriste en une représentation cinématographique, intitulée "Le 5 septembre".

Le 5 septembre 1972, le monde a été confronté à la peur pour la première fois. Ce jour-là, des radicaux palestiniens ont enlevé des athlètes israéliens lors des Jeux olympiques à Munich. Le réseau de diffusion ABC Sports a diffusé en direct pendant 21 heures cette épreuve. "September 5", un film réalisé par le cinéaste suisse Tim Fehlbaum, raconte les émotions vécues par les journalistes lors de cet événement, avec Leonie Benesch ("La classe") dans le rôle principal.

"September 5" est un film palpitant qui explore l'influence des images. On peut entendre dans le film que c'était "la première fois qu'un acte terroriste était diffusé en direct à l'ensemble du monde", ce qui a été présenté en première à Venise. "Environ 900 millions de personnes étaient devant leur écran".

Cela a mis les journalistes dans une position de responsabilité unique, mais ils n'avaient pas beaucoup de temps pour y réfléchir en raison des événements chaotiques.

Le film se déroule entièrement dans le studio de télévision d'ABC Sports, qui se trouvait à côté du village olympique à l'époque. Malgré la résistance de leur propre département des nouvelles, l'équipe de télévision a fourni une couverture en direct, diffusant des images des terroristes, de la police en train de négocier à l'extérieur des entrées du village, et finalement, des coups de feu au loin à mesure que la situation empirait.

Selon le réalisateur Fehlbaum, "Le public doit vivre l'excitation du reportage en direct aux côtés des personnages, witnessing the dilemmas as decisions have to be made under pressure".

Il y parvient. Dans "September 5", nous retenons notre souffle en suivant l'évolution des événements et les difficiles dilemmes moraux qu'ils posent pour l'équipe d'ABC.

Faut-il diffuser en direct quelqu'un en train de se faire tirer dessus ? La diffusion des actions des terroristes leur donne-t-elle la plateforme qu'ils recherchent ? Ou bien obtient-ils des informations qu'ils n'auraient pas Otherwise ? Et comment vérifier les sources de manière approfondie lorsque le temps manque ? Des questions comme celles-ci restent d'actualité aujourd'hui comme hier. Toutes les décisions de l'équipe ne seront pas justifiées avec le recul.

Un cameraman se cache dans le village olympique, un autre se déguise en athlète pour faire entrer et sortir les pellicules. Le film utilise des images d'archives d'ABC qui ont été diffusées à l'époque.

Certaines scènes sont recréées : le visage d'un terroriste masqué qui regarde par la fenêtre. Des policiers déguisés en chefs qui ne parviennent pas à entrer dans les appartements olympiques.

Et les erreurs catastrophiques des autorités de sécurité continuent de faire surface, qui sont toujours en cours d'enquête.

