La transformation des espaces de travail en bureaux à domicile pourrait générer environ 60 000 logements.

"La transformation des espaces commerciaux inutilisés en raison des tendances de travail à distance pourrait générer environ 60 000 nouveaux logements capables d'héberger environ 100 000 personnes dans les principales villes allemandes, selon un rapport de l'Institut Ifo et de Colliers. Il s'agit de Berlin, Hambourg, Munich, Cologne, Francfort, Stuttgart et Düsseldorf.

Selon le chercheur de l'Institut Ifo, Simon Krause, "l'abandon des bureaux peut résoudre le problème du logement dans les zones métropolitaines". Cependant, seule une fraction de ces transformations potentielles est économiquement viable.

L'étude a révélé que Approximately 30 % des espaces de bureau vacants peuvent être légalement et technologiquement convertis en logements. Cela représente environ 2,3 millions de mètres carrés en fonction du taux de vacance actuel. En tenant compte de la baisse prévue de la demande en espaces de bureau, 3,5 millions de mètres carrés supplémentaires pourraient être inclus. Cependant, environ 20 % de l'espace est éliminé lors du processus de conversion. En supposant une taille d'appartement moyenne de 77 mètres carrés et une taille de ménage de 1,7 personne, environ 60 000 logements pour 102 000 résidents peuvent être créés.

Andreas Trumpp, co-auteur de l'étude de Colliers, a déclaré que "en raison de la rentabilité limitée des conversions résidentielles, des plans d'utilisation alternatifs innovants sont essentiels". De plus, des conversions partielles et un développement urbain sont nécessaires pour répondre aux besoins urbains tels que le logement, le commerce ou les activités de loisirs.

En Allemagne, la pratique du travail à domicile, avec environ 25 % des travailleurs qui y participent depuis presque deux ans, est stable. Plus de deux tiers des entreprises ont adopté cette méthode. Le rapport prévoit une baisse de 12 % de la demande en espaces de bureau d'ici 2030. Les grands prestataires de services, qui ont la plus grande part d'espaces de bureau, réduisent leur espace de bureau et déménagent dans des endroits modernes et centralement situés.

