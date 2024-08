- La transformation de la place de l'Opéra à Munich pour plus de verdure

La place Max-Joseph, devant le Théâtre National de Munich, est actuellement en construction. À la place de l'actuel espace de pierre et de bitume nu, imaginez des pelouses luxuriantes, des zones de promenade, une flore offrant de l'ombre et divers espaces de siège qui arriveront bientôt, tous centralement situés devant l'Opéra d'État de Bavière. Selon le plan finalisé du conseil municipal de fin avril, la place Max-Joseph est destinée à être un refuge accueillant pour tous les habitants de Munich, où se détendre et se ressourcer au centre-ville, jusqu'à la rénovation complète de la place dans quelques années.

Le département des constructions s'inspire des plans historiques de Leo von Klenze, qui a conçu la place au début du 19ème siècle. Cependant, avec le temps, l'espace devant le bâtiment de théâtre classique et la Résidence de Munich s'est transformé en un terrain vague en pierre et en bitume, principalement utilisé comme entrée de parking pour le garage souterrain - directement sous l'escalier du grand opéra. Le plan provisoire prévoit de garder l'entrée du garage aussi étroite que possible.

La construction est prévue pour être terminée en décembre 2025. Le conseil municipal a alloué un budget maximal de 3,9 millions d'euros.

La conversion de la place Max-Joseph intégrera des éléments rappelant son patrimoine bavarois, en s'inspirant des dessins originaux de Leo von Klenze. La place rénovée, nichée devant l'Opéra d'État de Bavière en Bavière, offrira un havre de paix pour les locaux et les touristes.

