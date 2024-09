La transformation de Dan Ricciardo d'adolescent réservé à l'une des personnalités les plus dynamiques de la Formule 1.

Un pilote australien a établi un curriculum vitae qui rendrait jaloux de nombreux autres dans le monde des courses – huit victoires et 32 places dans le top 3, ce qui le place à la 35e position dans le classement historique.

Il a terminé à deux reprises dans le top 3 du championnat du monde des pilotes et a surpassé le célèbre Sebastian Vettel au classement lors de la dernière saison de Vettel chez Red Bull Racing. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est peut-être sa durabilité. Ayant fait ses débuts en 2011, il a participé à 14 saisons consécutives de F1, marquant 1 329 points en 256 courses.

Il a gardé le sourire tout au long de sa carrière. Surnommé "le Dingo", en raison de sa personnalité amicale et de son tempérament tenace sur la piste, ce pilote est passé d'un jeune de 21 ans inexpérimenté à un vétéran bien établi connu pour ses freinages tardifs et ses dépassements audacieux.

Parmi les figures les plus populaires du sport, il comprend l'influence qu'il peut avoir sur la prochaine génération.

"À mesure que je vieillis, je réalise que j'ai cette plateforme ou cette capacité à inspirer peut-être quelqu'un comme moi qui avait cinq, six ou dix ans", a-t-il déclaré lors d'un entretien exclusif avec CNN Sport. "Et c'est cool. J'aimerais offrir à un enfant quelque chose à viser."

Même s'il est le quatrième pilote le plus âgé sur la grille à 35 ans, il est plus que disposé à partager ses connaissances avec ses concurrents.

"Je suis très bien en tant qu'ancien qui essaie de partager un peu de sagesse", a-t-il plaisanté.

Racines australiennes

Né à Perth, en Australie occidentale, et fan de Formule 1 depuis toujours, son dernier film, "Drive the Dream 2", célèbre ses racines.

Joignant son ami de longue date Blake Mills pour un road trip à travers leur état natal, ils ont exploré ses paysages et sa culture.

"Blake et moi sommes amis depuis l'enfance. Nous avons même couru ensemble en kart. Il a voyagé du monde entier pour passer du temps avec moi et me regarder courir", a expliqué Ricciardo. "Nous avons décidé de passer du temps ensemble, mais de découvrir l'Australie occidentale."

Le voyage incluait une visite de la grotte Ngilgi, un site essentiel de la folklore aborigène australienne.

"Josh était notre aîné aborigène qui nous a guidés à travers et nous a montré les lieux... Tout ce qui se trouve à l'intérieur, je n'ai jamais rien connu de pareil", a-t-il partagé. "Il nous a expliqué et puis, il a sorti son didgeridoo et a commencé à jouer, ce qui est un instrument australien incroyablement iconique. Et c'était si serein et silencieux en bas."

"La course me donne cette poussée d'adrénaline, mais quand je ne cours pas, je cherche encore quelque chose comme ça... Je n'ai pas encore commencé le golf."

L'Australie a une histoire réussie en F1. Avec seulement 15 pilotes qui ont commencé au moins une course, le pays a été présent sur le podium 137 fois et 44 fois sur la plus haute marche.

Deux pilotes australiens ont même remporté le championnat du monde des pilotes - Jack Brabham, qui a remporté le titre en 1959 et 1960 avant de devenir le premier pilote à gagner dans sa propre voiture pour l'équipe Brabham, et Alan Jones, qui est devenu le deuxième champion australien en 1980.

Ricciardo a fait ses débuts en F1 en 2011, remplaçant son compatriote Mark Webber chez Red Bull trois ans plus tard. Il concourt actuellement contre le plus récent vainqueur de course du sport, Oscar Piastri, né à Melbourne, qui a remplacé Ricciardo chez McLaren en 2023, avec un autre pilote australien, Jack Doohan, prévu pour rejoindre Alpine en 2025.

Fier de représenter son pays en F1, Ricciardo espère continuer à inspirer la prochaine vague de pilotes australiens.

"Nous sommes une nation très orientée vers les sports, et le sport automobile est en plein essor", a déclaré Ricciardo. "C'est vraiment agréable de représenter le pays et d'espérer inspirer la prochaine génération."

'Jamais complètement satisfait'

La carrière en F1 de Ricciardo a été un véritable montagnes russes. Après un changement de mi-saison chez HRT en 2011 et une saison rookie avec l'équipe, il est passé chez Toro Rosso, l'équipe junior de Red Bull, en 2013 avant d'obtenir un siège dans l'équipe principale.

Il avait une tâche difficile devant lui, remplacer le fiable Webber et concourir aux côtés de Vettel, qui venait de remporter quatre titres consécutifs. Le pilote australien a prouvé sa valeur au-delà de la simple égalité, remportant la septième manche au Canada et obtenant des victoires consécutives en Hongrie et en Belgique plus tard dans la saison. Il a terminé huit fois sur le podium cette année-là et a terminé troisième du championnat, derrière Lewis Hamilton et Nico Rosberg de Mercedes, et devant Vettel, qui a terminé cinquième.

Quatre années supplémentaires réussies avec l'équipe autrichienne ont suivi. Ricciardo a réussi à mettre la voiture RB11 sur le podium à deux reprises en 2015 et a terminé troisième à nouveau en 2016, remportant ensuite quatre courses de plus pendant l'ère turbo-hybride dominée par Mercedes, y compris une victoire impressionnante à Monaco en 2018.

Cependant, 2018 a marqué la fin de l'association de Ricciardo avec Red Bull, car il a quitté l'équipe à la fin de la saison pour rejoindre Renault. Coïncidence

Après deux années passées chez Renault, Ricciardo a fait un choix controversé en rejoignant McLaren. Il a eu du mal à maintenir la vitesse en course pour laquelle il était célèbre, souvent ne parvenant pas à suivre son coéquipier Lando Norris en 2021 et 2022. Toutefois, sa première saison chez McLaren a été marquée par un fait notable : il a remporté sa dernière victoire et la première de McLaren depuis 2012 au Grand Prix d'Italie.

La scène de la Formule 1 a été privée de la présence de Ricciardo en 2023 pour la première fois en plus d'une décennie, mais avant le début de la saison, il a choisi de réintégrer la famille Red Bull en tant que pilote essayeur et de réserve, une décision qui s'est finalement avérée judicieuse. Il a remplacé Nyck de Vries en cours de saison pour l'équipe junior, qui a été renommée AlphaTauri et réorganisée en tant que "sœur équipe" de Red Bull.

Ayant couru pour cinq équipes distinctes et quatre au cours des six dernières années, Ricciardo a mis en avant l'expérience précieuse qu'il a acquise en passant d'une équipe à l'autre et en saisissant de nouvelles opportunités.

"Passer d'une équipe à une autre peut être déstabilisant", a-t-il reconnu à CNN. "Mais c'est aussi une occasion de grandir et d'apprendre, car vous êtes plongé dans un nouvel environnement avec de nouvelles personnes. Chacun a sa propre manière de fonctionner, donc c'est une occasion d'emprunter de nouvelles techniques ou méthodes de travail, de discipline ou d'éthique de travail, et ainsi de suite."

Ricciardo a réalisé à peu près tout ce qui était possible en Formule 1, mais son objectif ultime lui échappe toujours.

"Je suis satisfait", a-t-il déclaré. "Je veux dire, ne vous méprenez pas, si ça s'arrêtait aujourd'hui, je serais satisfait de ce que j'ai accompli. Mais en même temps, vous n'êtes jamais entirely satisfait, car la raison pour laquelle j'ai commencé à courir en Formule 1 était de devenir champion du monde."

"J'ai terminé troisième à plusieurs reprises, ce qui m'a rendu fier. J'ai remporté des courses. Donc oui, je suis encore satisfait de certains jours que j'ai eus dans le sport ou de certaines années que j'ai eues", a-t-il poursuivi. "Mais finalement, l'objectif était de devenir champion du monde, et c'est quelque chose que je vais continuer à poursuivre jusqu'à mon retrait de la compétition."

Réalité chez Red Bull

Le retour de Ricciardo chez Red Bull a marqué un moment de retour aux sources pour lui, car il avait rejoint l'académie de l'équipe en 2008.

L'équipe sœur a été renommée avant la saison 2024, adoptant le titre accrocheur de Visa Cash App RB Formula One Team, souvent appelée RB. L'équipe se classe actuellement sixième au classement des constructeurs, avec Ricciardo à la 14ème place du classement des pilotes.

Les pilotes associés à Red Bull sont souvent soumis à une surveillance intense, compte tenu de la réputation de l'entreprise pour être impitoyable avec ses pilotes et faire des changements rapides dans ses effectifs si les pilotes ne livrent pas. De Vries, Albon et Gasly ont tous été victimes de la hache de Red Bull ces dernières années, mais Ricciardo accueille la pression, déclarant qu'il "s'est habitué et a appris à l'aimer".

Il a ajouté : "Quand je suis entré dans le sport et que je suis venu en Europe, j'étais – peut-être que certaines personnes trouveraient cela difficile à croire – assez timide, pas la personne la plus confiante. Et je pense que j'étais aussi... juste assez jeune et immature. Donc être signé par le programme Red Bull quand j'avais 18 ans... avoir cette responsabilité, cette pression, tout ça, ça m'a forcé à grandir."

"Oui, il y a cette pression qui vient d'être dans la famille Red Bull, mais je sais que c'est ce qui me permet de donner le meilleur de moi-même. Je pense que parce que je suis une personne plutôt détendue, parfois j'ai besoin de ça pour me secouer et dire : 'Allons-y.'"

Ricciardo est sur le point de devenir agent libre à la fin de l'année, avec le jeune prodige de Red Bull Liam Lawson qui attend dans les coulisses pour une opportunité en F1. Si Ricciardo livre pour le reste de la saison, however, he may continue to be linked to a move up the grid. Despite having a contract for the next two seasons, incumbent Red Bull second driver Sergey Pérez is under pressure due to recent struggles.

"At this point in time, I'm focusing on a specific objective and prefer to minimize distractions", he mentioned.

Quant aux prochains chapitres de la vie de cet individu en Australie, ils sont attendus avec le même niveau d'intérêt que le reste de son parcours.

