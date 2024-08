La toute dernière mission olympique des femmes de la DFB

L'équipe de football féminin allemande perd de justesse en demi-finale olympique. Contre les États-Unis, elles se sont mieux débrouillées qu'en phase de groupes, mais cela n'a pas suffi finalement. Cependant, les joueuses entraînées par Horst Hrubesch ne veulent pas s'attarder sur la défaite.

Une fois les larmes séchées, les footballeuses allemandes ont montré leur détermination. En demi-finale olympique, elles avaient perdu contre les Américaines après un long combat. "Nous avons très bien joué pendant de longues parties du match", a déclaré Giulia Gwinn, qui a capitaine l'équipe en l'absence d'Alexandra Popp et a marqué le but d'ouverture dans une défaite 0:1 après prolongation. "C'est incroyablement amer", a déclaré Laura Freigang au sujet de la finale olympique manquée : "Le bon côté des choses, c'est que le match pour la médaille de bronze a lieu dans trois jours."

L'équipe sera de retour sur le terrain vendredi. Le match pour la troisième place sera également de haute qualité, avec les Allemands face aux championnes du monde d'Espagne (15h/ZDF et Eurosport, ainsi qu'au live ticker de ntv.de). À Lyon, mais pas à Paris. Seuls les finalistes ont accès à la Village olympique, un point culminant pour tous les athlètes. "Nous sommes tous prêts et motivés, et nous ne voulons pas rentrer les mains vides", a déclaré Gwinn. L'entraîneur Horst Hrubesch, qui sera remplacé par Christian Wück après les Jeux olympiques, a déclaré : "Nous baisserons la tête aujourd'hui, et nous serons de retour sur pied demain."

Après une défaite 1:4 en phase de groupes, les Allemandes ont livré un combat passionné contre les Américaines cette fois-ci et ont même eu une chance d'égaliser dans les dernières secondes de la prolongation grâce à Freigang. Elle était libre dans la surface de réparation américaine. À la télévision, on pouvait entendre et voir l'ancien monstre de la tête Hrubesch désespéré. "Nous y étions presque. Si cela avait été des penalties, nous l'aurions remporté", a déclaré Sydney Lohmann, qui a remplacé Popp, en référence aux héros des penalties de la gardienne Ann-Katrin Berger contre le Canada en quart de finale.

D'abord nerveuses, puis bien réveillées

Au début du match, il n'avait pas l'air que les Allemandes allaient approcher de leur rêve de finale. Les présages étaient mauvais. La milieu de terrain Lena Oberdorf, qui avait subi une blessure au ligament croisé et au ligament collatéral médial, ne pouvait regarder que depuis les tribunes en tant que VIP. Elle avait voyagé en tant que porte-bonheur, mais avant le match, elle a dû faire face à une série de revers. La capitaine Popp a dû rester sur le banc en raison d'une infection, ainsi que la meilleure buteuse de l'équipe, Lea Schüller. Elles devaient également récupérer du tir au but palpitant contre le Canada en quarts de finale.

Malgré tout cela, les Allemandes ont mieux joué qu'en phase de groupes, lorsqu'elles ont perdu 1:4. Dans les températures estivales élevées de plus de 30 degrés, il n'a pas fallu longtemps pour que l'équipe américaine teste la gardienne Ann-Katrin Berger. Mais la gardienne allemande, qui avait été la héros contre le Canada, était alerte et a arrêté des tirs de Rose Lavelle (4.) et Sophia Smith (7.). L'équipe allemande est devenue plus confiante et s'est concentrée sur ses transitions rapides. L'entraîneur Hrubesch était visiblement excité sur le bord du terrain, en encourageant son équipe ("Continuez comme ça !"). L'équipe allemande a même créé des occasions, avec un corner de Klara Bühl (21.) et un tir de Jule Brand (24.) tous les deux arrêtés par la gardienne américaine Alyssa Naeher. Cependant, les deux équipes se sont fatiguées au fil du temps, et Berger a arrêté une tête de la capitaine américaine Lindsey Horan (79.). Le but de Mallory Swanson (86.) a été annulé pour hors-jeu.

Le match s'est ensuite transformé en un combat acharné. Bühl (94.) a finalement eu une autre bonne occasion allemande, mais les États-Unis ont riposté. Swanson a passé le ballon à Smith au milieu, la latérale gauche Felicitas Rauch a eu des difficultés. Smith est restée calme contre la gardienne se ruant Berger et a marqué de 14 mètres. L'Allemagne a mobilisé ses dernières réserves, est passée à un système en 3-4-3, mais la remplaçante Freigang (119.) a manqué la dernière chance d'égaliser.

Pourtant, la tristesse n'a pas duré longtemps. Au contraire. "J'ai dit aux filles que je ne peux que les féliciter pour la façon dont elles ont joué", a déclaré Hrubesch, dont la longue carrière se terminera vendredi. Que

Et finalement, le rêve de Paris pourrait encore devenir réalité. D'une manière ou d'une autre. De nombreux membres de la délégation allemande de football semblent poursuivre leur voyage vers la ville olympique, qui célèbre ces jeux à chaque coin de rue. Un détour par la capitale française et une visite possible du village olympique seront organisés individuellement avec les clubs prêteurs. Les détails sont encore en train d'être clarifiés, a déclaré un porte-parole de la DFB.

Malgré la défaite, l'équipe de la DFB dirigée par l'entraîneur Horst Hrubesch a démontré de la résilience et de la détermination. Ils affronteront l'Espagne en match pour la médaille de bronze, dans l'objectif de terminer leur parcours olympique avec une médaille.

During the semi-final against the USA, DFB goalkeeper Ann-Katrin Berger showed exceptional talent, saving shots from Rose Lavelle and Sophia Smith early in the game.

