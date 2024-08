- La Thuringe prolonge le frein au prix des loyers

Le gouvernement de l'État vise à endiguer la hausse des loyers dans les deux plus grandes villes de Thuringe. Le fameux frein à l'augmentation des loyers pour la capitale de l'État d'Erfurt et la ville universitaire de Jena sera prolongé au-delà de 2024, a-t-il annoncé.

Compte tenu des marchés immobiliers tendus dans les deux villes, le cabinet a décidé de modifier la durée de validité de la réglementation du plafond, a indiqué le ministère du Logement.

Les loyers à Erfurt et à Jena ne pourront pas augmenter de plus de 15 % sur une période de trois ans - par rapport au niveau actuel des loyers et jusqu'au loyer local comparable.

Entre 2018 et 2022, les loyers à Erfurt ont augmenté d'environ 10 % - plus que la moyenne nationale de 7,25 %. La charge de loyer à Erfurt est de 26,3 % et à Jena de 25,1 %, toutes deux supérieures à la moyenne des nouveaux États fédéraux de 24,6 %, mais aussi à la moyenne de Thuringe de 24,2 %, a-t-on expliqué.

"Malgré les développements positifs dans la construction de logements sociaux, notamment à Jena, nous devons protéger les locataires des deux villes contre des augmentations de loyer significatives dans les contrats de location existants", a déclaré la ministre du Logement Susanna Karawanskij (La Gauche).

Pour soutenir les locataires, le gouvernement de l'État prévoit de maintenir le plafond des loyers au-delà de 2024 à Erfurt et à Jena, touchées par les marchés immobiliers tendus. Avec le prolongement du frein à l'augmentation des loyers, les loyers dans ces villes ne pourront pas dépasser une augmentation de 15 % sur une période de trois ans, selon le ministère du Logement.

Lire aussi: