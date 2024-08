- La Thuringe et la Saxe se rapprochent du jour des élections

En Thuringe et en Saxe, la course politique atteint son apogée avant les élections cruciales des États. Ces élections du dimanche sont prévues pour déclencher des procédures de construction de coalition complexes dans les deux États et serviront de baromètre important de l'humeur du public avant les élections fédérales de l'année prochaine. Les partis principaux, SPD, Verts et FDP, font face à la menace d'un résultat catastrophique.

Le comportement de l'AfD est sous surveillance. Ce parti, considéré comme fermement d'extrême droite par les services de renseignement intérieurs des deux États, pourrait devenir la force la plus forte dans les élections régionales pour la première fois. À Erfurt, le meeting politique final de l'AfD samedi a attiré environ 1 300 personnes, selon la police. La présence du militant d'extrême droite Björn Höcke et de la co-présidente de l'AfD, Alice Weidel, a été accompagnée de plus de 2 500 manifestants. "Nous ne laisserons pas l'AfD s'emparer du week-end électoral avec sa rhétorique d'extrême droite haineuse, intimider les gens et utiliser notre ville comme une tribune pour sa propagande", a déclaré l'union "Sur les lieux". Un grand nombre d'officiers de police ont été déployés.

Weidel a déclaré lors d'un meeting de campagne la veille : "L'avenir de l'Allemagne sera décidé en Saxe, en Thuringe et plus tard en Brandebourg". Cependant, aucun partenaire potentiel de coalition pour le parti n'est actuellement visible à Dresde ou à Erfurt.

Rôle déterminant pour le nouveau venu BSW

Au lieu de cela, l'union récemment créée "Debout" (BSW) dirigée par Sahra Wagenknecht pourrait jouer un rôle décisif dans la construction de la coalition. En Thuringe, seul uncoalition exceptionnelle de CDU, BSW et SPD pourrait commander une majorité politiquement viable, selon les sondages. Cependant, une telle coalition pourrait être difficile, car Wagenknecht a été membre de l'SED auparavant et est devenue plus tard un symbole de la plateforme communiste au sein de La Gauche - un fait qui dérange plusieurs politiques de la CDU. Le gouvernement minoritaire rouge-rouge-vert du ministre-président Bodo Ramelow (La Gauche) est peu susceptible de sécuriser une majorité, selon les sondages.

La dirigeante du SPD, Saskia Esken, a critiqué les bonnes performances des partis comme l'AfD et le BSW dans les sondages. "C'est alarmant et particulièrement surprenant compte tenu de la bonne performance du BSW. Les gens semblent prêts à parier sur une quantité inconnue", a-t-elle déclaré au "Augsburger Allgemeine".

En Saxe, le BSW pourrait également influencer la formation du gouvernement. Cependant, le renouvellement de la coalition actuelle du ministre-président Michael Kretschmer (CDU) avec les Verts et le SPD est plausible. D'autres partis pourraient également y participer. La CDU n'a pas rejeté une coalition avec le BSW, contrairement à La Gauche.

Samedi, La Gauche a organisé un meeting à Gera pour mobiliser les électeurs, auquel ont assisté le ministre-président Ramelow, le coprésident sortant Martin Schirdewan et Gregor Gysi.

Entre-temps, des milliers de personnes ont manifesté à Dresde la veille de l'élection des États pour la solidarité, la diversité et la démocratie. Plus de 70 associations, collectifs et groupes avaient appelé à la grande manifestation "Tolerade".

Sondages : l'AfD en tête en Thuringe, deuxième en Saxe

Récemment, les sondages ont montré l'AfD en tête en Thuringe avec des valeurs allant de 29 à 30 pour cent, devant la CDU avec 22 à 23 pour cent. La Gauche suit avec 13 à 14 pour cent, derrière le BSW, qui est donné à 17 à 18 pour cent. Le SPD pourrait obtenir 6 à 7 pour cent. Les Verts pourraient ne pas entrer au Parlement régional avec 4 pour cent.

En Saxe, les derniers sondages ont montré une course serrée entre la CDU et l'AfD, le dernier "Politbarometer" de ZDF plaçant la CDU en tête avec 33 pour cent. L'AfD suivrait de près avec 30 à 31 pour cent. Cependant, un sondage Insa réalisé quelques jours plus tôt a montré l'AfD légèrement devant la CDU. Le BSW serait troisième avec 12 à 15 pour cent. Le SPD obtiendrait à nouveau une représentation au Parlement régional avec 6 à 7 pour cent, de même que les Verts avec 6 pour cent, bien qu'ils soient dangereusement proches du seuil de 5 pour cent. La Gauche devrait s'inquiéter de son retour au Parlement avec 4 pour cent. Il est important de noter que tous les sondages sont sujets à des incertitudes et ne reflètent que l'opinion au moment du sondage, et non une prévision du résultat de l'élection.

La course politique a été intense. Un sujet de controverse a été le conflit de la Russie contre l'Ukraine et le rôle de l'Allemagne en tant qu'allié de Kyiv et au sein de l'OTAN. Le débat sur l'asile et la migration a été exacerbé par l'attaque au couteau présumée d'inspiration islamiste à Solingen. Au cours des derniers mois, il y a eu plusieurs attaques contre des politiques et des assistants électoraux.

Compte tenu de la course politique intense et des élections régionales à venir, il y a des préoccupations quant à l'impact potentiel de l'AfD, classée comme un parti d'extrême droite par les services de renseignement intérieurs, sur les procédures de construction de coalition. Compte tenu de la déclaration de Weidel sur l'avenir de l'Allemagne qui sera décidé en Saxe et en Thuringe, la protection de la Constitution devient une préoccupation cruciale, car une victoire de l'AfD pourrait modifier considérablement le paysage politique. De plus, la bonne performance du nouveau venu BSW, dirigé par Sahra Wagenknecht, pourrait potentiellement perturber les possibilités de coalition existantes, nécessitant une considération prudente pour maintenir les principes de la Constitution et assurer la stabilité politique.

