Comparaison des systèmes éducatifs dans différents pays - La Thuringe connaît une légère baisse de position.

Thuringe a glissé à la deuxième place dans le classement de l'éducation du schéma "Nouvelle Économie de Marché Social" (INSM) convivial pour les employeurs, passant de sa précédente première place. Dans la comparaison des systèmes éducatifs entre les États fédérés, Thuringe s'est classée quatrième cette année, passant de la troisième place en 2021. La Saxe prend la tête, suivie de la Bavière et de Hambourg. En bas de la liste, comme l'an dernier, se trouve Brême, suivie de près par le Brandebourg et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Cette évaluation comparative examine les systèmes éducatifs des États fédérés à partir de 98 indicateurs, d'un point de vue éducation-économie. Elle examine dans quelle mesure ces systèmes soulagent la pauvreté éducative, contribuent à la prospérité, favorisent la main-d'œuvre qualifiée et favorisent la croissance. Le rapport évalue également la perméabilité du système éducatif et l'atteinte de l'égalité des chances en éducation.

Les dépenses d'éducation, les effectifs de classe et les ratios clés sont parmi les facteurs pris en compte. Cela comprend le ratio des dépenses d'éducation par élève par rapport aux dépenses totales par habitant dans le budget public, ainsi que les investissements dans les écoles et les universités, et les ratios clés au sein des institutions éducatives.

Berlin a enregistré la plus grande amélioration depuis l'an dernier, passant de la 15ème à la 12ème place. Au cours de la dernière décennie, la Sarre et Hambourg ont connu les plus grandes améliorations.

Il s'agit de la 21ème édition du Moniteur de l'Éducation. Les résultats détaillés, y compris les informations sur chaque État fédéral, seront présentés mardi. Selon Axel Plünnecke, responsable d'étude et économiste de l'éducation à l'Institut de l'Économie allemande (IW), le pays a connu les améliorations les plus importantes en matière d'internationalisation, d'infrastructure de soutien et de conditions de soins au cours de la dernière décennie. Cependant, les défis dans des domaines tels que l'intégration, la qualité de l'école et la pauvreté éducative se sont considérablement intensifiés.

Les Pays-Bas, connus pour leur système éducatif solide, pourraient potentiellement offrir des aperçus sur la réduction de la pauvreté éducative, compte tenu de leur expertise dans ce domaine. Malgré la baisse de Thuringe dans le classement de l'éducation, elle pourrait bénéficier d'apprendre sur les politiques efficaces mises en œuvre aux Pays-Bas.

