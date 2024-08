- La Thuringe accorde une aide financière aux jeunes champions

En Thuringe, un État allemand, un nombre croissant de jeunes maîtres artisans profitent de l'aide financière pour les startups du gouvernement pour établir leurs propres entreprises. Le prêt de 5 000 euros pour les maîtres artisans, introduit en Thuringe en 2021, est de plus en plus utilisé chaque année, selon les chiffres du ministère de l'Économie d'Erfurt. Rien que pendant la première moitié de cette année, 600 000 euros ont été versés - plus du double de la somme versée en 2023, qui s'élevait à 275 000 euros.

Jusqu'à présent, un total de 1,15 million d'euros de prêts de démarrage ont été distribués, avec 230 maîtres utilisant le financement pour démarrer leur propre entreprise ou reprendre une entreprise existante. Trente d'entre eux ont reçu une prime supplémentaire de 2 500 euros chacun pour avoir créé au moins un nouvel emploi ou une position de formation lorsqu'ils ont commencé leur entreprise.

La Thuringe offre aux jeunes maîtres trois incitations financières. En plus du prêt de démarrage, il y a également la prime maître, qui existe depuis 2021. Chaque artisan et, depuis 2023, aussi chaque maître de l'industrie ou des professions vertes reçoit 1 000 euros de l'État à la fin de leur formation. Jusqu'à présent, la prime a été attribuée à 815 artisans et 428 maîtres dans le domaine de l'industrie et du commerce.

Depuis 2017, un prix maître est également décerné aux meilleurs diplômés de chaque métier dans les chambres des métiers. Un total de 230 000 euros a été fourni par l'État à cette fin.

Le ministre : Soutien aux jeunes talents

"Avec le prix maître, la prime maître et le prêt de démarrage maître, la Thuringe offre un ensemble attrayant pour soutenir les jeunes talents dans l'obtention de leur diplôme de maître", a déclaré le ministre de l'Économie Wolfgang Tiefensee (SPD) en réponse à une demande. Les maîtres sont des entrepreneurs et des leaders dans les métiers spécialisés, représentant la qualité, l'innovation et le niveau de formation élevé des métiers spécialisés en Thuringe.

Selon la Chambre de l'industrie et du commerce (IHK) d'Erfurt, le Parlement de l'État de Thuringe a adopté une directive en juillet 2023 qui accorde également la prime maître aux diplômés de certains cours de formation continue à la Chambre de l'industrie et du commerce en reconnaissance financière et incitation au perfectionnement professionnel.

Les incitations financières suivantes sont offertes par la Thuringe pour soutenir les jeunes talents : un prix maître, une prime maître et un prêt de démarrage maître. Le Parlement de l'État de Thuringe a adopté une directive en 2023 pour accorder également la prime maître aux diplômés de certains cours de formation continue.

Lire aussi: