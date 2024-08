La Thaïlande est engagée dans une intense rivalité ou une lutte acharnée avec les autres.

Thaïlande, affectueusement connue sous le nom de « Pays du Sourire », présente un paysage complexe à la fois dans sa société et son économie. Bien qu'elle soit célèbre pour son tourisme, elle contribue de manière significative à l'industrie automobile, servant de site de production crucial pour les manufacturiers japonais. De plus, certains constructeurs automobiles allemands s'engagent dans la production CKD (Complètement Démonté) en Thaïlande, dans le but de contourner les barrières douanières.

L'Allemagne est le principal partenaire commercial de la Thaïlande au sein de l'Union européenne, avec un volume d'échanges bilatéraux d'environ 14 milliards d'euros l'an dernier. Nous exportons des précurseurs électroniques et des produits de la mer vers la Thaïlande, tandis que l'Allemagne exporte principalement de la machinerie pour aider à renforcer l'économie diversifiée de la Thaïlande, comme l'a souligné l'expert économique Daniel Marek dans le podcast « Wirtschaft Welt & Weit ».

Sur le plan économique, la Thaïlande se tient au coude à coude avec les pays voisins dans la compétition. Cependant, elle lutte avec des divisions sociales internes. Ces fractures sont apparentes dans divers aspects, tels que les disparités de croissance économique entre les régions et les restrictions des mouvements démocratiques. La critique de la famille royale est punie comme offense à la monarchie. Récemment, le parti progressiste Move-Forward a été interdit par la Cour constitutionnelle thaïlandaise.

Vanessa Steinmetz, qui surveille la Thaïlande pour la Friedrich-Naumann-Stiftung, exprime son espoir pour le peuple thaïlandais : « J'espère que les forces progressistes, si elles obtiennent le soutien de la majorité, peuvent vraiment apporter un changement ».

Le paysage politique thaïlandais a récemment été mis à jour avec la nomination d'un nouveau Premier ministre, Paetongtarn Shinawatra. Avec un passé conservateur, sa position sur la place de la Thaïlande dans la tension géopolitique entre la Chine et les États-Unis reste incertaine. En s'en tenant aux principes de la « diplomatie du bambou », la Thaïlande tend à maintenir sa flexibilité et à préserver plusieurs options plutôt que de prendre une position ferme. Sur le plan économique, la politique étrangère thaïlandaise prend en compte divers facteurs.

Dans le dernier épisode du podcast, les animateurs Andrea Sellmann et Daniel Marek, ainsi que l'expert en Thaïlande Vanessa Steinmetz, abordent ces sujets et explorent les complexités du paysage politique et économique de la Thaïlande. Daniel Marek est le responsable régional ASEAN à l'OAV - l'Association germano-asiatique des affaires, observant la Thaïlande depuis son siège à Hambourg. Vanessa Steinmetz, quant à elle, travaille pour la Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit à Bangkok en tant que responsable de projet pour la Thaïlande, le Myanmar et le Vietnam.

