La Thaïlande a reconnu un Espagnol coupable d'homicide avec des billets de crédit

Un enfant star espagnol purge une peine de prison à vie en Thaïlande pour meurtre. Daniel Sancho, dont les parents sont les acteurs renommés Rodolfo Sancho et Silvia Bronchalo, a été condamné à verser 4 millions de bahts (soit environ 105 000 euros) de dommages et intérêts à la famille de la victime, un chirurgien plastique colombien, selon RTVE, une chaîne de télévision publique espagnole, et d'autres médias espagnols. Les médias étaient présents au procès qui s'est tenu sur l'île de Koh Samui en raison de l'intérêt considérable que porte l'Espagne à cette affaire.

L'arrestation et la condamnation de ce chef et influenceur de 30 ans ont suscité un véritable tollé en Thaïlande, en Colombie et surtout en Espagne. La sensibilité de l'affaire vient du fait que les parents de Sancho sont des acteurs espagnols très connus.

Corps démembré éparpillé dans la mer

Après avoir été condamné à mort en première instance par le tribunal provincial de Koh Samui, la peine de Sancho a été commuée en prison à vie en raison de sa coopération avec les autorités, comme l'a révélé Paisan Sangthep, le deputy commander de la police provinciale de Surat Thani. L'incident s'est produit en août 2023 alors que Sancho et le Colombien étaient en vacances sur l'île thaïlandaise de Koh Pha-ngan.

Au cours du procès sur l'île de Samui, Sancho a témoigné avoir eu une dispute avec la victime, ce qui a dégénéré en bagarre physique. Selon lui, l'homme a tenté de le agresser sexuellement et est décédé suite à ses blessures après avoir heurté sa tête contre une baignoire durante la lutte.

Sancho a avoué avoir démembré le corps et éparpillé ses restes sur la terre et dans la mer. Il a la possibilité de faire appel de la décision devant la cour d'appel et, si nécessaire, de la soumettre à la Cour suprême de Thaïlande.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant à la situation en raison de la notoriété de l'enfant star espagnol impliqué. Les autorités colombiennes ont également manifesté leur intérêt pour l'affaire en raison de la nationalité de la victime.

