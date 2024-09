La tête de sanglier est prête à fermer son usine en Virginie en raison de l'incident mortel de listeria.

L'action fait partie de nombreuses modifications mises en place suite à ce qu'ils ont qualifié de "point bas dans le parcours de notre entreprise." Boar's Head a annoncé qu'ils cesseraient définitivement de vendre du liverwurst en raison d'une enquête ayant révélé que son processus de fabrication était responsable de la contamination à la listeria. Ils prévoient également de nommer un nouveau responsable de la sécurité alimentaire et un conseil de sécurité alimentaire composé d'experts indépendants du secteur.

"We réaffirmons notre engagement envers nos clients et la sécurité et la qualité de nos produits," a déclaré l'entreprise dans une lettre aux consommateurs. "Nous sommes déterminés à tirer des leçons de cet incident et à devenir plus robustes."

Les rapports du Service d'inspection de la sécurité des aliments du département de l'Agriculture des États-Unis à la installation de Boar's Head à Jarratt, en Virginie, depuis 2022 ont documenté des insectes, de la moisissure, "des flaques de sang sur le sol" et une "odeur putride dans le réfrigérateur". Un rapport de 2022 a mentionné "des défaillances graves" dans l'état physique de l'usine - équipement rouillé, peinture écaillée et décolorée, jointoiement lâche, trous dans les murs, résidus de produits sur les surfaces et condensation gouttant - tous représentant un "danger immédiat". Les rapports indiquent que la direction a été informée et instruite de faire les corrections nécessaires.

Cependant, une notification de suspension du département de l'Agriculture des États-Unis pour l'installation de Virginie, rendue publique par Boar's Head, mentionne "des mesures de sécurité insuffisantes" qui ont permis aux équipements et aux personnes de circuler librement dans l'installation, risquant ainsi de propager des bactéries.

"Given the gravity of the outbreak and its originating at Jarratt, we have made the challenging decision to permanently close this site, which has been nonoperational since late July 2024," the company stated in the letter. "It distresses us to impact the livelihoods of numerous dedicated employees. We recognize our responsibility as one of the region's most significant employers, but under these circumstances, a plant closure appears to be the most sensible choice."

The US Centers for Disease Control and Prevention reports that 57 individuals have been hospitalized in 18 states due to the listeria outbreak, with nine fatalities. The agency describes it as the largest listeria outbreak since one connected to cantaloupe in 2011.

The actual number of illnesses is likely higher than reported since some individuals may have experienced milder symptoms and not tested for listeria, the CDC indicated. The agency continues to recommend that consumers inspect their homes for recalled products, which bear "EST. 12612" or "P-12612" inside the USDA mark of inspection on labels and have sell-by dates up until October 2024.

