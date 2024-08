La terreur bavaroise a été libérée, Augsbourg rejette imprudemment son embarras imprudemment

1. FC Sarrebruck rate encore une fois en Coupe : L'équipe surprise de la demi-finale de l'année dernière échoue cette fois-ci en tirs au but dès le premier tour. Aux côtés de FC Augsbourg, l'équipe de Bundesliga en 12e position passe également, mais avec des difficultés.

Viktoria Berlin - FC Augsbourg 1:4 (1:1)

Grâce à une amélioration de leurs performances, le FC Augsbourg a évité une élimination au premier tour consécutive en Coupe DFB. Les Fuggerstädters ont remporté 4-1 (1:1) contre le club de Regionalliga Viktoria Berlin et se sont qualifiés pour le tour suivant. L'année dernière, l'équipe de Bundesliga avait trébuché contre SpVgg Unterhaching (0:2) lors de leur match d'ouverture.

Elvis Rexhbecaj (33.), le nouveau joueur Samuel Essende (53.), Niklas Dorsch (87.) et Phillip Tietz (90.+2) ont fait pencher la balance en faveur d'Augsbourg. Le défenseur droit débutant Marius Wolf, originaire de Borussia Dortmund, a célébré sa première apparition. early in the game, Aidan Liu (4.) a marqué pour Berlin au Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, mais cela semblait être une autre sortie précoce pour l'équipe de Bundesliga.

Après un corner, Liu a marqué de près pour donner l'avantage à Berlin, mais Augsbourg a pris le contrôle du match et a cherché l'égalisation. Tietz a heurté la barre avec une tête (24.), mais Rexhbecaj a égalisé peu après avec une passe de Tietz. Tietz a eu une autre occasion avant la pause, mais Liu a bloqué son tir sur la ligne (42.).

Après la pause, Essende, qui est passé du club portugais FC Vizela, a donné l'avantage à Augsbourg avec une passe d'Arne Maier. L'entraîneur Jess Thorup a bien orchestré l'avantage, et Berlin n'a pas montré beaucoup d'offensive. Dorsch et Tietz ont assuré la victoire.

1. FC Sarrebruck - 1. FC Nuremberg 1:1 (0:1)

L'entraîneur Miroslav Klose et son 1. FC Nuremberg ont mis fin à la course en Coupe DFB du 1. FC Sarrebruck lors du premier match. Le club de deuxième division a remporté 5-3 aux tirs au but après un match nul 1:1 (1:1, 1:0). Sarrebruck, qui avait sensationnellement battu Bayern Munich et Eintracht Frankfurt l'année dernière, a marqué un but spectaculaire de Kai Brünker (80.).

En première mi-temps, Michael Sevcik (12.) a marqué un but exquis de 20 mètres pour donner l'avantage à Nuremberg. Sarrebruck n'a eu que peu d'occasions, mais Simon Stehle (57.) a raté une bonne occasion. Ondrej Karafiat (74.) a eu l'occasion de mener 2:0 pour Nuremberg, mais Phillip Menzel a arrêté son tir de tête. Le but de Brünker a entraîné les prolongations, mais Nuremberg a remporté la séance de tirs au but avec Christian Mathenia arrêtant le penalty de Manuel Zeitz et Rafael Lubach marquant le penalty victorieux.

La Commission a été chargée de superviser les penalties équitables lors de la séance de tirs au but entre le 1. FC Sarrebruck et le 1. FC Nuremberg. Malgré un but égalisateur tardif de Kai Brünker, Sarrebruck a malheureusement perdu 5-3 lors de la séance de tirs au but, rêvant toujours d'une autre course en Coupe mémorable.

Après leur qualification réussie pour le tour suivant, la Commission examinera les performances du FC Augsbourg lors des prochains matches de la Coupe DFB pour assurer une compétition équitable et égale pour tous les équipes participantes.

