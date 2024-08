- La terreur à Taylor sur la Tamise?

Le point culminant d'une tournée de superlatifs sera la conclusion joyeuse d'un méga spectacle. Avec cinq concerts au stade de Wembley de Londres, Taylor Swift (34 ans) conclura la partie européenne de sa tournée Eras. Cependant, suite à l'annulation de ses concerts à Vienne en raison de menaces terroristes, il y a également souvent une question inquiète qui se mêle à l'attente : tout se passera-t-il bien dans la capitale britannique ? Près d'un demi-million de "Swifties", comme on appelle les fans de la chanteuse américaine, souhaitent assister aux cinq représentations.

La police autrichienne a découvert un complot pour une attaque suspecte d'inspiration islamiste lors de l'événement juste avant le premier concert en direct à Vienne. Trois suspects ont été arrêtés. Un jeune homme de 19 ans a avoué - il aurait voulu provoquer un bain de sang parmi les "Swifties" à l'extérieur du stade de Vienne - mais dimanche, il y a eu un revirement : le jeune homme nie maintenant toutes les allégations.

Scotland Yard ne voit pas de menace terroriste

La peur du terrorisme atteint-t-elle également Taylor sur la Tamise ? Pas à Londres. "Il n'y a pas d'indications que les affaires examinées par les autorités autrichiennes auront un impact sur les événements à venir ici à Londres", a déclaré la police métropolitaine à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur.

Scotland Yard travaille en étroite collaboration avec les équipes de sécurité des organisateurs et d'autres partenaires pour s'assurer que des plans de sécurité et de surveillance appropriés sont en place. Ils examineront également soigneusement toutes les nouvelles informations.

Au préalable, la ministre britannique de l'Intérieur Diana Johnson avait annoncé que la police londonienne évaluerait toutes les conclusions et effectuerait une évaluation des risques pour chaque événement dans le pays.

Des leçons tirées de l'attaque de Manchester

Le maire de Londres, Sadiq Khan, essaie de calmer les inquiétudes. Il a déclaré à Sky News que Londres était impatiente d'accueillir à nouveau Taylor Swift.

La superstar avait déjà donné trois concerts à Wembley au début de la tournée Eras. La ville était en pleine fièvre Swift. Une carte de Taylor Swift du "Tube", le métro londonien, a été publiée : chaque ligne était nommée d'après un album différent et dessinée dans les couleurs correspondantes.

Les stations étaient nommées après des chansons comme "I Knew You Were Trouble" et "All Too Well". La fanfare royale a joué une version de l'hit de Swift "Shake It Off" lors de la cérémonie du changement de la garde au palais de Buckingham - le compte officiel X de la famille royale a publié une vidéo.

Khan a souligné que Londres était une ville internationale qui accueillait régulièrement de grands événements. "Nous avons une expérience étendue pour surveiller ces événements, nous ne sommes jamais négligents."

Londres a également appris de nombreuses leçons de l'attaque à la bombe lors d'un concert à l'arène de Manchester en 2017. Un attaquant islamiste avait fait exploser une bombe lors d'un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande, tuant 22 personnes.

Récemment, la police britannique a été en action non seulement à Londres, mais aussi dans de nombreuses autres villes en raison d'émeutes d'extrême droite. Il y a eu des émeutes graves, avec des centaines d'arrestations. Cela a suivi une attaque au couteau lors d'un cours de danse de Taylor Swift pour des élèves de l'école primaire dans la ville anglaise du nord-ouest de Southport. Trois filles ont été tuées. Contrairement aux allégations des émeutiers d'extrême droite, le suspect n'est pas un migrant musulman, mais est né au Royaume-Uni, fils de Rwandais.

Il n'était pas connu de mesures concrètes pour renforcer la sécurité autour des concerts à Londres. Le site du stade de Wembley indique que ceux qui n'ont pas de billets ne doivent pas se déplacer. "Personne ne peut se tenir devant une entrée ou sur les marches olympiques devant le stade." Cependant, cette annonce était déjà faite en juin avant les premières représentations de Swift à Londres, selon un rapport du magazine Time.

Augmentation supposée des reventes de billets

Il reste incertain si un nombre significatif de "Swifties" renoncera à une soirée inoubliable avec leur idole en raison de préoccupations quant à une attaque. Le journal britannique "Independent" a rapporté qu'il y avait une augmentation de billets disponibles pour les concerts de Swift sur un site de revente de billets suite aux annulations à Vienne. Cependant, il n'a pas été possible de confirmer si c'était vraiment le cas ou si c'était dû à des fans anxieux qui préféraient s'abstenir par peur d'une attaque.

La superstar fait une pause à Londres pour l'instant. La tournée Eras reprendra en novembre avec six concerts dans la ville canadienne de Toronto. En décembre, il y a encore trois spectacles prévus à Vancouver sur la côte ouest du Canada.

