La tentative secrète de dissuader Trump et le Comité national républicain d'intimider les électeurs et les membres du personnel de sondage.

Depuis son émergence suite aux élections de 2020, l'action en justice a progressé à un rythme lent à travers les tribunaux fédéraux de Washington D.C., alors que les disputes de Trump concernant l'immunité civile en matière de poursuites présidentielles étaient débattues. Intrigant, l'affaire a maintenant été confiée à la juge américaine Tanya Chutkan, qui gère les charges d'interférence dans les élections fédérales contre Trump.

Cependant, l'affaire commence à montrer des signes de progression.

Cette affaire a des implications significatives pour les élections à venir, car les électeurs demandent à un juge fédéral d'imposer une surveillance judiciaire, obligeant Trump, sa campagne et le Comité national républicain à obtenir une approbation préalable avant de s'engager dans des activités liées aux recomptages, certifications ou activités similaires après les élections. De plus, ils sont interdits d'intimider les électeurs, les travailleurs des urnes et autres officiels électoraux.

Si les plaignants l'emportent, ils auront un moyen de dissuasion puissant contre toute intimidation ou harcèlement potentiel des républicains, car Trump et ses alliés ont exprimé leur intention de saper à nouveau les résultats des élections.

Le type de surveillance judiciaire demandée par les électeurs n'est pas une pratique inhabituelle pour le parti républicain. En fait, le GOP a été soumis à un décret consensuel ordonné par la cour pendant la plupart des années 1980 jusqu'en 2017, qui interdisait les pratiques pouvant intimider ou discriminer les électeurs noirs.

L'avocat Rajiv Parikh, qui a représenté le parti démocrate pendant une grande partie de l'affaire longue contre le RNC qui a abouti au décret consensuel expiré, a mis en évidence le rôle crucial des tribunaux dans la prévention de l'intimidation présumée des électeurs observée lors des élections de 2020.

"Quelle que soit votre intention, que ce soit d'exclure un groupe ou d'intimider quelqu'un, si ce que vous faites a pour conséquence de le faire, alors c'est au tribunal en tant que juge impartial de décider si c'est approprié ou non", a déclaré Parikh.

Au cœur de l'action en justice se trouvent des allégations de électeurs noirs du Michigan selon lesquelles la collaboration des défendeurs en 2020 a entraîné la déprivation de vote illégale de ces électeurs et d'autres électeurs dans "les grandes zones métropolitaines avec de vastes populations d'électeurs noirs" en "débarrant les efforts de comptage des votes, en déposant des défis sans fondement lors des recomptages et en tentant de bloquer la certification des résultats électoraux par intimidation et coercition des officiels et des bénévoles électoraux".

Selon le procès, les défendeurs ont violé la loi sur le vote de 1965 et la loi sur le Ku Klux Klan, qui a été adoptée pendant la Reconstruction pour lutter contre la violence des suprémacistes blancs et permettre aux gens de prendre des mesures légales contre les individus qui incitent à la violence pour entraver la participation aux élections américaines par la force, l'intimidation ou la menace.

Les avocats de Trump et du RNC ont demandé le rejet de l'affaire, affirmant que toutes les actions prétendument préjudiciables étaient une expression politique protégée.

"C'est simplement une tentative flagrante de supprimer la dissidence politique et de décourager la parole politique", a noté un avocat de Trump et de la campagne dans une présentation l'an dernier. "Même si toutes les allégations sont factuelles, Trump et sa Campagne n'ont fait que s'exprimer de manière politique pendant un conflit politique important."

Chutkan n'a encore pris aucune décision importante dans l'affaire. Elle a été affectée au procès par hasard en octobre dernier, plusieurs mois après avoir commencé à gérer l'affaire criminelle intentée contre Trump par le procureur spécial Jack Smith.

Des mois plus tard, elle a souligné la nécessité de progresser dans l'affaire civile alors que le pays se préparait à l'élection présidentielle.

"Elle a été en instance pendant un certain temps. À un moment donné, un refus de statuer signifie en effet qu'elle refuse aux plaignants leur recours", a déclaré Chutkan lors d'une audience en fin de novembre.

Le procès, intitulé "Michigan Welfare Rights Organization v. Trump", demande à la fois une surveillance judiciaire des activités liées aux élections et une indemnisation financière pour les préjudices supposés causés autour de l'élection de 2020. Cependant, plus récemment, les plaignants ont demandé l'autorisation d'abandonner leur demande de dommages pour éviter un débat prolongé sur le fait de savoir si Trump peut éviter la responsabilité en invoquant l'immunité présidentielle pour ses actions lors de l'élection précédente.

Dans une présentation récente, les avocats des électeurs noirs ont argumenté que l'éviction du débat sur l'immunité permettrait à l'affaire de progresser rapidement, notamment en raison de l'élection de 2022 à venir.

Le décret consensuel expiré que le RNC avait été sous pour près de quatre décennies provenait d'un différend entre les républicains et le Comité national démocrate concernant l'intimidation présumée des électeurs dans les régions majoritaires noires du New Jersey lors de l'élection de 1981.

La surveillance judiciaire proposée dans l'affaire de DC diffère de l'ancien décret consensuel de plusieurs façons. D'abord, elle s'appliquerait au GOP et aux électeurs non partisans au lieu de deux partis politiques. Ensuite, le décret consensuel antérieur se concentrait principalement sur la surveillance des urnes, tandis que la nouvelle proposition vise à protéger à la fois les électeurs et les travailleurs des élections, qui ont été pris pour cible par les alliés de Trump en 2020 alors qu'ils propageaient des mensonges sur la légitimité de l'élection.

"Dans cet environnement chargé et dangereux, vingt pour cent des officiels électoraux prévoient de quitter avant l'élection de 2024, principalement en raison des attaques des leaders politiques. Trente pour cent des officiels connaissent un ou plusieurs travailleurs des élections qui ont déjà quitté leurs postes en raison de craintes pour leur sécurité, d'augmentation des menaces ou d'intimidation", indique le procès.

Parikh a suggéré que la surveillance judiciaire demandée serait particulièrement importante dans les États oscillants comme la Géorgie et la Pennsylvanie, où les avocats républicains pourraient cibler les zones avec de vastes populations d'électeurs minoritaires.

Actuellement, les experts en droit électoral ont observé que la loi sur le Ku Klux Klan n'a pas fait l'objet d'une grande analyse judiciaire. Cependant, certains plaignants ont commencé à utiliser cette loi pour poursuivre Trump et ses partisans en raison de leurs actions lors de l'élection de 2020, ou pour demander une indemnisation financière aux individus impliqués dans la violence politique d'extrême droite.

La directrice du Election Law Clinic à la Harvard Law School, Ruth Greenwood, a commenté que l'aspect unique de l'affaire de DC est sa tentative d'utiliser la loi sur le Ku Klux Klan dans son sens originel.

Greenwood a également expliqué que les électeurs noirs cherchent à établir un tribunal où les litigants peuvent déposer rapidement des claims si des incidents similaires se produisent en 2024.

Récemment, des cas à DC utilisant d'autres sections de la loi de 1871 ont été initiés par des officiels démocrates et des officiers de la police du Capitole contre Trump et ses alliés suite à l'attaque du Capitole américain le 6 janvier 2021.

Un autre exemple connu de l'application de cette loi implique les activistes conservateurs Jacob Wohl et Jack Burkman, reconnus coupables de leur campagne de suppression du vote ciblant les électeurs noirs lors des appels automatiques pendant l'élection de 2020. Un juge fédéral a déterminé que leurs actions violaient la loi sur le KKK, la loi sur le droit de vote et d'autres lois, entraînant un règlement de 1 million de dollars.

L'une des conséquences les plus notables de l'application récente de cette loi s'est déroulée dans une salle d'audience fédérale à Charlottesville, en Virginie. Les néo-nazis et les organisateurs et manifestants suprémacistes blancs impliqués dans le rassemblement "Unite the Right" de 2017 ont été condamnés à des millions de dollars d'amendes pour avoir causé de la détresse aux contre-manifestants, y compris ceux qui ont été renversés par une voiture. Cependant, une cour d'appel a ultérieurement limité les dommages payables aux plaignants à environ 2 millions de dollars.

Cette semaine, un jury dans un tribunal fédéral d'Austin entend un procès impliquant des représentants de la campagne Biden-Harris qui affirment avoir été traumatisés par un cortège de "Trump Train" qui les a entourés sur une autoroute du Texas. Le juge chargé de ce procès a autorisé l'invocation de la loi sur le KKK.

Katelyn Polantz de CNN a contribué à ce rapport.

Compte tenu du contexte du texte, voici deux phrases qui contiennent le mot "politique" et qui découlent des informations fournies :

L'action en justice en question, décrite comme "Michigan Welfare Rights Organization v. Trump", a des implications significatives pour les élections à venir, car elle soulève des questions sur les limites de la parole politique et le rôle des tribunaux dans la prévention de l'intimidation des électeurs pendant les élections.

De plus, l'affaire a suscité des discussions dans les cercles politiques sur la possibilité d'une surveillance judiciaire accrue des activités liées aux élections, que certains estiment pouvoir modifier le paysage politique, en particulier dans les États swings avec de fortes populations d'électeurs minoritaires.

Lire aussi: