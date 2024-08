La tension au Moyen-Orient semble avoir temporairement diminué, évitant un conflit régional potentiel pour le moment.

Groupe soutenu par l'Iran a menacé de représailles. Cette annonce a entraîné l'annulation de nombreux vols de part et d'autre de la frontière, divers gouvernements exhortant leurs citoyens à quitter le Liban et Israël, et une intense diplomatie pour prévenir une aggravation qui inquiétait les nations occidentales, craignant qu'elle ne déclenche un conflit régional plus large.

Dimanche matin, Hezbollah a affirmé avoir mené son action prévue en déployant de nombreux drones et roquettes Katyusha, missiles de courte portée de l'ère soviétique.

Cette salve d'armes aériennes, a-t-il revendiqué, visait à submerger le système de défense aérienne d'Israël et à ouvrir la voie à ses cibles : 11 sites militaires israéliens dans le nord d'Israël et les Hauts-de-Golan. Cependant, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré que tous les drones de Hezbollah avaient été interceptés.

Les officiels israéliens ont affirmé avoir frappé préventivement des cibles de Hezbollah pendant la nuit pour prévenir une attaque plus importante, et avoir prétendument touché de nombreux lanceurs de roquettes au Liban.

Malheureusement, trois vies ont été perdues dans ces attaques israéliennes, selon le ministère de la Santé du Liban, qui ne fait pas de distinction entre les civils et le personnel militaire.

Les tirs transfrontaliers dimanche matin ont représenté une escalade notable après 11 mois d'hostilités entre Hezbollah et Israël. Cependant, ils ont semblé atténuer les craintes d'une guerre plus grande, au moins pour le moment.

En Israël, les autorités ont rapidement assoupli les mesures de sécurité dans la partie la plus au nord du pays, connue sous le nom de Galilée supérieure. Au Liban, Hezbollah a affirmé avoir cessé ses attaques contre Israël pour la journée.

Cela suggère la reprise du conflit de faible intensité le long de la frontière. De plus, cela semble indiquer la fin de l'escalade attendue au Liban qui a ramené une fois de plus le Moyen-Orient au bord d'une guerre à part entière. Hezbollah a déclaré qu'il s'agissait de la "première phase" de sa réponse, mais n'a fourni que peu de détails sur une phase suivante. Cette déclaration pourrait être simplement rhétorique, car Hezbollah est connu pour maintenir ses menaces ouvertes.

Cependant, Israël doit encore se préparer à une autre menace potentielle : la "vengeance" promise par l'Iran pour l'assassinat du leader de Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran, qu'il accuse Israël.

Une région au bord du gouffre

Après les attaques à Beyrouth et Téhéran à la fin du mois précédent, les officiels occidentaux et israéliens, les diplomates et les analystes se sont empressés de décrypter les rétributions promises par l'Iran et son partenaire non étatique le plus influent.

Cela a entraîné une diplomatie intensive entre les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, exhortant Hezbollah et l'Iran à faire preuve de retenue. Cela a peut-être également entraîné une autre ronde de négociations sur un cessez-le-feu et un accord d'échange de prisonniers à Gaza, une tentative d'empêcher une autre escalade de l'alliance dirigée par l'Iran, qui a constamment lié l'arrêt de ses attaques contre Israël et ses alliés à la fin de l'offensive israélienne à Gaza.

Les négociations pour mettre fin au conflit progressent toujours à un rythme d'escargot, malgré les efforts diplomatiques intenses des États-Unis. Cependant, la dernière escalade montre que ni l'Iran ni ses groupes non étatiques alliés dans la région ne peuvent tolérer la perspective d'une guerre plus large.

Hezbollah avait menacé à plusieurs reprises de riposter à toute frappe israélienne à Beyrouth par une attaque sur des centres urbains majeurs en Israël. Cependant, que ce soit intentionnel ou en raison des prétendus coups de

