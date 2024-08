- La tendance des bijoux de fête évoque l'ambiance des fêtes

L'été appelle le désir de la mer chez de nombreuses personnes. Transformer votre demeure en un refuge balnéaire ? Cette année, c'est possible - grâce aux accessoires. Les bijoux évoquant une ambiance côtière sont actuellement le complément idéal à votre maillot de bain et plus encore. Profitez de la chaleur de la saison avec style.

Parfait pour l'heure dorée

Une soirée estivale chaude en Espagne appelle une boisson rafraîchissante - et une tenue adaptée aux festivités. L'influenceuse allemande Dagi Bee (29) a célébré avec un accessoire marin sur l'île d'Ibiza. Les boucles d'oreilles en forme de coquillage en or ont été le point central. Associées à d'autres bijoux de la même teinte, elles ont mis en valeur son éclat estival. Portez une robe à imprimé léopard avec un décolleté profond : la tenue sophistiquée pour l'heure dorée est complète.

Se transformer en sirène

Les coquillages ne sont pas seulement destinés aux boucles d'oreilles ; ils peuvent également faire d'excellents colliers. Le collier en coquillage ivoire de la bloggeuse Martina Corradetti ajoute une touche festive à chaque regard admiratif. Avec un chapeau de soleil à large bord et une robe mini verte pastel, elle a montré sur Instagram comment styliser l'ornement estival. Une chaîne en or délicate et un bracelet ont achevé le look. Le sac tressé pratique offrait suffisamment d'espace pour une journée à la plage.

Lorsque l'accessoire vole la vedette

Le mannequin Elsa Hosk (35) a fait ses choix simples. La Suédoise s'est détendue nue sur une plage de sable blanc. Ses seuls accessoires : des coquillages cascadant le long de son dos et une paire de boucles d'oreilles attirant l'œil. Au centre, une perle de belle taille est encadrée par un anneau en or. Sur ses photographies, l'influenceuse a mis en valeur ses boucles d'oreilles avec les cheveux ramenés en arrière et un sourire.

