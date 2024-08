- La tendance croissante à élire les députés au Parlement européen par voie postale gagne du terrain.

La tendance vers le vote par courrier se poursuit en Saxe, même pour l'élection régionale. Deux semaines avant le scrutin, des milliers de bulletins de vote ont déjà été distribués dans les principales villes de Leipzig, Dresde et Chemnitz. Les municipalités ont noté une augmentation de la tendance au vote par courrier dans de nombreuses élections au fil du temps. Un nouveau Parlement régional sera élu en Saxe le 1er septembre.

À Leipzig, environ 78 000 personnes ont demandé et obtenu leurs kits de vote par courrier au cours des deux dernières semaines, selon la ville. Le nombre de personnes se rendant au bureau de vote par courrier est déjà considérablement plus élevé qu'il ne l'était pour l'élection locale du 9 juin, selon la ville. Près d'un demi-million de notifications de vote ont été envoyées pour l'élection régionale à Leipzig.

À Dresde, la capitale de l'État, environ 420 000 personnes sont éligibles pour voter. À ce jour, plus de 105 000 demandes de kits de vote par courrier ont été reçues. During the last regional election in 2019, around 123,000 Dresden residents requested mail-in voting kits - that was 50,000 more requests than in the 2014 election. The trend towards mail-in voting is generally rising.

There is also a rising trend towards mail-in voting in Chemnitz. In the 2014 regional election, 24,000 mail-in voters were recorded. In 2019, it was 37,000. As of August 9th, 26,830 ballot papers have been issued for this year's vote in Chemnitz.

Le vote par courrier est initialement destiné aux personnes qui ne peuvent pas se rendre en personne au bureau de vote en raison de la maladie ou d'autres raisons le jour du scrutin. La popularité croissante est également un sujet de débat critique - par exemple, en raison du fait qu'il ne peut être garanti que les personnes votent librement et sans influence externe lorsqu'elles votent par courrier.

