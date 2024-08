La tendance actuelle à l'augmentation des expulsions a persisté.

Les expulsions ont connu une augmentation significative. Selon les statistiques du ministère allemand de l'Intérieur, environ 9 500 individus ont été expulsés d'Allemagne au cours de la première moitié de 2024. Cela représente une augmentation importante par rapport aux 7 861 expulsions enregistrées lors de la même période l'année précédente, et un total de 16 430 en 2023, comparé à environ 13 000 en 2022.

Les personnes détentrices de passeports turcs constituaient le plus grand groupe de celles expulsées, avec 915 individus. Elles étaient suivies par les individus originaires de Géorgie (839), de Macédoine du Nord (774), d'Afghanistan (675), d'Albanie (586) et de Syrie (534). La plupart de ces individus ont été renvoyés en Géorgie, en Macédoine du Nord, en Autriche, en Albanie et en Serbie. L'Allemagne ne procède actuellement pas à des expulsions vers la Syrie et l'Afghanistan, un sujet qui a été débattu au sein du gouvernement fédéral depuis le meurtre au couteau d'un policier à Mannheim à la fin du mois de mai.

Au cours de la première moitié de 2024, une majorité écrasante des 9 465 individus expulsés ont été expulsés par avion, soit 7 848 personnes. Dans environ un tiers de tous les expulsions (3 043 cas), le règlement de Dublin a été appliqué, entraînant le retour des individus dans le pays européen responsable de leur procédure d'asile, car ils étaient le premier point d'entrée. Dans 164 cas, des individus ont été expulsés en Bulgarie, y compris la potentielle destination de transfert pour l'agresseur de Solingen.

