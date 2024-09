- La tempête tropicale Yagi traverse la mer de Chine méridionale.

Ouragan tropical "Yagi" s'est intensifié en typhon dans la mer de Chine méridionale, suscitant l'inquiétude dans les pays limitrophes. Selon le Joint Typhoon Warning Center, il se dirigeait initially vers Hong Kong et la Chine continentale, avec un projeté d'atterrissage prévu pour vendredi.

Les prévisionnistes s'attendent à ce que le typhon frappe la côte est de l'île chinoise du Sud de Hainan et la côte de la province de Guangdong. Les experts météorologiques suggèrent que la tempête pourrait encore s'amplifier, éventuellement évoluant en super typhon, défini comme un système tropical avec des vents dépassant 240 kilomètres par heure.

Initialement, la Chine et le Vietnam étaient estimés être sur sa trajectoire, avec un potentiel d'atterrissage entre dimanche et lundi pour le Vietnam. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié un décret urgent mardi, exhortant divers ministères, départements et autorités locales dans plusieurs provinces côtières à mettre immédiatement en place des préparatifs de tempête. Le pays voisin du Laos a également alerté ses citoyens sur les conditions météorologiques difficiles à venir.

Précédemment aux Philippines, "Yagi" avait causé des ravages en tant que tempête tropicale. Le bilan des morts dus aux inondations, glissements de terrain et inondations éclair a depuis augmenté à 16, avec 21 personnes toujours portées disparues. Près de 1,7 million de personnes dans la nation insulaire d'Asie du Sud-Est ont été touchées par les tempêtes, selon l'agence nationale de gestion des catastrophes et la police.

Environ 88 000 résidents ont été contraints de se rendre dans des centres d'évacuation. Dans plusieurs régions, les gens se battaient contre des eaux de inondation montant jusqu'à la poitrine. Des opérations de sauvetage en bateau sont devenues nécessaires dans certaines zones. Les classes ont été suspendues, les vols ont été arrêtés et les mouvements maritimes ont été brièvement arrêtés dans des endroits spécifiques.

Les Philippines rencontrent généralement environ 20 typhons par an. La tempête la plus meurtrière à ce jour, "Haiyan" en novembre 2013, a entraîné la perte de plus de 6 300 vies.

D'autres pays touchés pourraient également devoir se préparer, étant donné la capacité du typhon à s'intensifier davantage. S'il maintient sa trajectoire, le typhon pourrait menacer d'autres zones côtières en plus de Hainan et Guangdong.

De plus, la communauté internationale devrait suivre de près la situation, car l'impact d'un tel typhon puissant pourrait s'étendre au-delà de la région immédiate et nécessiter une aide humanitaire.

