La tempête tropicale Shanshan fait des victimes au Japon

"Le typhon 'Shanshan'" a touché les côtes de Kyushu jeudi, atteignant des vents de 252 kilomètres par heure, ce qui en fait le typhon le plus fort du Japon cette année et l'un des plus puissants ces dernières décennies. Plus de 200 bâtiments ont été endommagés.

Des alertes d'urgence ont été émises dans plusieurs régions, incitant plus de cinq millions d'habitants à évacuer leurs maisons. Le nombre exact de personnes ayant suivi ces conseils reste incertain. Au moins 250 000 ménages ont connu des pannes de courant.

L'Agence météorologique du Japon (JMA) a averti les résidents de possibles glissements de terrain dans Kyushu et Honshu, la principale île du pays, que le typhon était prévu de frapper ensuite.

Vendredi soir, de nombreuses routes menant à Kyushu étaient complètement ou partiellement fermées, selon les rapports locaux. Auparavant, de nombreux vols avaient été annulés et certains services de train avaient été temporairement arrêtés sur des itinéraires spécifiques.

Les vents puissants de Shanshan ont également entraîné la fermeture de plusieurs écoles à Kyushu vendredi. Malgré le danger, certains résidents sur le chemin de Shanshan ont choisi d'ignorer les ordres d'évacuation, mettant leur vie en danger.

