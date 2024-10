La tempête tropicale qui approche frappe sans relâche la région dévastée de la Floride.

Il y a à peine dix jours que l'ouragan "Helene" a apporté mort et dévastation en Floride. L'État lutte encore contre les conséquences du cyclone, et un autre système tropical est prévu. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s'inquiète et décrète l'état d'urgence dans 35 comtés en prévision de l'arrivée de la tempête tropicale "Milton". Selon le Service national de météorologie, la tempête actuelle dans la région occidentale du Golfe du Mexique devrait se renforcer en ouragan et se diriger vers la Floride.

Selon les prévisions du service météorologique, "Milton" devrait toucher la côte ouest de la Floride au milieu de la semaine. La région est encore en train de se remettre des destructions causées par l'ouragan "Helene", qui a frappé la région le 26 septembre en tant qu'ouragan de catégorie 4. Plus de 210 personnes ont perdu la vie en Caroline du Nord, Caroline du Sud, Géorgie, Floride, Tennessee et Virginie, avec 14 morts en Floride seule. De nombreux bâtiments ont été endommagés ou détruits, et des pannes de courant ont été signalées dans divers endroits.

Avec l'élection présidentielle américaine qui approche dans moins d'un mois, la gestion des conséquences de la tempête a des implications politiques. Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, répand des fausses informations en affirmant que les fonds d'aide aux sinistrés destinés aux victimes de l'ouragan sont détournés par le gouvernement du président démocrate Joe Biden pour aider les migrants.

En réponse, la Maison Blanche a critiqué ces individus qui "cherchent à créer le chaos pour atteindre leurs objectifs politiques". Ils ont qualifié ces fausses informations de "fausses, nuisibles et qui doivent être arrêtées immédiatement", selon une déclaration conjointe du directeur des communications Ben LaBolt et du directeur de la stratégie numérique à la Maison Blanche, Christian Tom.

Malgré la poursuite de la récupération de l'ouragan "Helene", la Floride fait face à une autre menace avec la tempête tropicale "Milton" prévue pour se renforcer en ouragan. Le Service national de météorologie met en garde contre le fait que "Milton" devrait toucher la côte ouest de la Floride, ce qui pourrait causer plus de destructions et de difficultés pour la région.

