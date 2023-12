La tempête tropicale Ian devrait atteindre la catégorie 4 en se dirigeant vers la Floride

Ian se trouvait à environ 255 miles au sud de Kingston, en Jamaïque, à 18 heures samedi, et se déplaçait vers l'ouest à 16 mph, selon le Centre national des ouragans. "Un renforcement significatif est prévu au cours des prochains jours", a déclaré le centre.

Les prévisions montrent Ian "comme un ouragan majeur sur l'est du Golfe lorsqu'il s'approchera de la côte ouest de la Floride", après avoir brièvement traversé Cuba avec la force d'un ouragan majeur ou presque, a déclaré le centre vendredi. Selon les prévisions les plus récentes du centre des ouragans, la totalité du panhandle de la Floride et la quasi-totalité de la côte ouest de l'État pourraient être menacées.

Après s'être renforcé au cours de la nuit, Ian - connu auparavant sous le nom de dépression tropicale 9 - a des vents maximums soutenus de 75 km/h et devrait atteindre le statut d'ouragan au cours des deux prochains jours en s'approchant des îles Caïmans au début de la journée de lundi.

Ian devrait ensuite s'intensifier rapidement et devenir un ouragan de catégorie 3 avant d'atteindre l'extrême ouest de Cuba tôt mardi. Les conditions sont extrêmement favorables à un renforcement et les prévisions du National Hurricane Center font désormais de Ian un ouragan de catégorie 4 dans le golfe du Mexique.

"Comme Ian ne devrait pas rester longtemps au-dessus de Cuba, on s'attend à ce qu'il s'affaiblisse peu en raison de l'interaction avec les terres", a expliqué le centre des ouragans.

Samedi après-midi, les modèles de prévision varient quant à l'endroit où Ian pourrait toucher terre sur la côte de Floride. Le modèle européen indique que l'ouragan touchera terre près de Tampa jeudi matin, tandis que le modèle américain indique qu'il touchera terre près de Pensacola vendredi matin. La trajectoire de Ian reste également très incertaine au milieu de la semaine prochaine.

La trajectoire officielle du centre des ouragans partage la différence entre les modèles, indiquant que l'ouragan touchera terre au nord de Tampa jeudi matin.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a étendu l'ordre d'urgence de 24 comtés à l'ensemble de l'État samedi, citant "les conditions actuelles, qui devraient constituer une catastrophe majeure".

"La division de la gestion des urgences de Floride, en collaboration avec le National Hurricane Center pour évaluer les prévisions météorologiques, a déterminé qu'il existe un risque continu d'ondes de tempête dangereuses, de fortes pluies, d'inondations soudaines, de vents forts, de mers dangereuses et d'activité tornadique isolée pour la péninsule de Floride et certaines parties du Florida Big Bend, du nord de la Floride et du nord-est de la Floride", indique l'ordre d'urgence.

En vertu de cet ordre d'urgence, les membres de la Garde nationale de Floride seront activés et se tiendront prêts à intervenir.

Samedi, le président Joe Biden a approuvé une déclaration de catastrophe pour la tempête tropicale, qui devrait atteindre l'État plus tard cette semaine sous la forme d'un ouragan.

"L'action du président autorise le département de la sécurité intérieure, l'agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), à coordonner tous les efforts de secours en cas de catastrophe dans le but d'atténuer les difficultés et les souffrances causées par la situation d'urgence à la population locale", a déclaré la Maison-Blanche dans un communiqué de presse.

Ian pourrait être le premier ouragan majeur en Floride depuis quatre ans

S'il se renforce en catégorie 3 ou plus avant d'atteindre la Floride, Ian serait le premier ouragan majeur à y toucher terre depuis l'ouragan Michael en 2018, qui était une monstrueuse tempête de catégorie 5 lorsqu'il est entré en collision avec le panhandle de la Floride. Michael a également connu une intensification rapide avant de toucher terre, un phénomène rendu plus probable par le réchauffement des températures océaniques dû à la crise climatique.

Une alerte à l'ouragan a été émise pour Grand Cayman, et une veille de tempête tropicale est en vigueur pour Little Cayman et Cayman Brac, dans les îles Cayman. La veille de tempête tropicale pour la Jamaïque a été levée.

Le gouverneur a exhorté les personnes se trouvant sur la trajectoire potentielle de la tempête à se préparer.

"Cette tempête pourrait se transformer en ouragan majeur et nous encourageons tous les Floridiens à se préparer", a déclaré M. DeSantis dans un communiqué de presse. "Nous nous coordonnons avec tous les partenaires de l'État et des collectivités locales pour suivre les impacts potentiels de cette tempête.

Les prévisionnistes invitent les habitants à se préparer

La saison des ouragans, qui s'annonçait supérieure à la moyenne, a démarré lentement. Une seule tempête a touché terre dans un territoire américain, et aucun ouragan n'a touché terre ou menacé les États contigus.

Aujourd'hui, une semaine après le pic de la saison des ouragans, les tropiques semblent s'être réveillés et les prévisionnistes craignent que les gens aient baissé leur garde.

"Après un démarrage lent, la saison des ouragans dans l'Atlantique s'est rapidement accélérée", a tweeté Phil Klotzbach, chercheur à l'université d'État du Colorado.

"Les gens ont tendance à baisser leur garde et à penser qu'ils sont sortis d'affaire", a déclaré Maria Torres, porte-parole du centre des ouragans, à CNN. "Mais en réalité, la saison continue. Nous sommes encore en septembre, il reste encore le mois d'octobre. Tout ce qui se forme dans l'Atlantique ou dans les Caraïbes doit être surveillé de très près".

La saison des ouragans dans l'Atlantique se termine le 30 novembre.

Quoi qu'il en soit, si vous vivez dans les Caraïbes, en Floride ou dans d'autres États de la côte du golfe du Mexique, soyez attentifs aux prévisions actualisées de ce week-end et du début de la semaine prochaine.

Source: edition.cnn.com