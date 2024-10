La tempête tropicale Helene perturbe les premiers efforts de vote en Caroline du Nord.

L'introduction initiale du vote par courrier dans la Caroline du Nord a été reportée en raison de décisions de justice selon lesquelles des bulletins de vote révisés devaient être émis sans inclure Robert F. Kennedy Jr., qui avait suspendu sa campagne et soutenu l'ex-président Donald Trump par son endorsement.

Avant que l'ouragan dévastateur ne frappe, la Caroline du Nord était sous les projecteurs en tant que district électoral pivot, avec des sondages de CNN indiquant une course serrée entre la vice-présidente Kamala Harris et Donald Trump parmi les électeurs potentiels. De plus, une contestation tumultueuse pour le poste de gouverneur entre Josh Stein, procureur général de la Caroline du Nord, et le lieutenant-gouverneur Mark Robinson se déroulait dans l'État du Tar Heel.

"Malgré l'incertitude qui nous attend, notre principe directeur entre maintenant et le jour de l'élection est de faire tout ce que nous pouvons pour permettre à chaque électeur éligible de Caroline du Nord de voter", a déclaré Karen Brinson Bell, directrice exécutive de la Commission électorale de l'État de Caroline du Nord, dans une déclaration. "Historiquement, les catastrophes naturelles ont joué un rôle dans le perturbation des élections dans notre État. Comme nous l'avons vu dans le passé, nous veillerons à la sécurité, à la sécurité et au succès de l'élection de 2024."

Le service postal des États-Unis a révélé que les opérations dans certains codes postaux seraient interrompues, ce qui pourrait ajouter aux difficultés des électeurs qui cherchent à voter par courrier.

Les bulletins de vote ont été envoyés aux résidents de l'État le 24 septembre, suite à leurs demandes.

"La santé de nos clients et de nos employés est la priorité absolue du service postal pendant la période suivant l'ouragan Helene", a déclaré le service postal des États-Unis dans une déclaration. "Le service postal s'engage à livrer chaque lettre ou colis à sa destination prévue, dans la mesure du possible et si les routes sont praticables. À mesure que nos opérations se poursuivent, nous resterons en contact avec les conseils électoraux locaux des zones touchées pour faciliter la poursuite et la livraison du courrier électoral dès que cela sera sécuritaire de le faire."

Le lundi, Bell a présidé une réunion urgente du conseil, lors de laquelle elle a rapporté que 14 des 22 comtés avec lesquels le conseil était en contact étaient fermés, avec d'autres fermetures prévues dans les jours à venir.

"Notre spécialiste sur le terrain, qui réside dans le comté de Buncombe et dessert la plupart de ces comtés, a dû marcher jusqu'au bureau du comté aujourd'hui pour offrir son soutien et accéder aux ressources", a-t-elle expliqué.

Selon Bell, seul le comté de Haywood n'avait pas encore soumis un rapport de situation. Elle a souligné que de nombreux employés du comté luttaient contre des problèmes de connectivité Internet, des pénuries d'eau, des pannes de courant et des routes endommagées. À l'après-midi du lundi, le site Web des élections du comté de Haywood était inactif, et CNN n'avait pas reçu de réponse suite à sa prise de contact avec le comté.

Le comté de Buncombe, qui comprend la ville d'Asheville et est situé dans les montagnes Blue Ridge, était l'un des endroits les plus touchés par l'ouragan. Cependant, le bureau de poste était toujours en fonctionnement, et les citoyens pouvaient y déposer leurs bulletins de vote, selon les officiels électoraux du comté.

"Le comté de Buncombe est encore en mode de réponse et de récupération, en se concentrant sur la sécurité de la vie et les besoins de base", a déclaré Corinne Duncan, directrice des élections du comté de Buncombe. "Le bureau de poste est opérationnel, et nous avons envoyé 200 bulletins par la poste aujourd'hui."

Duncan a ajouté que les installations électorales du comté étaient intactes et avaient de l'électricité, mais que certains employés et membres du conseil étaient bloqués en raison de la fermeture des routes. Le comté n'avait pas encore terminé les évaluations pour les lieux de vote et ses installations étaient

