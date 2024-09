La tempête tropicale Helena ravage certaines régions du sud-est des États-Unis.

Au sud-est des États-Unis, l'ouragan "Helene" déchaîne toute sa fureur. La tempête entraîne des destructions importantes en Géorgie, en Floride, en Caroline du Nord, en Virginie, au Tennessee et dans le Kentucky, entraînant de nombreux décès.

Environ 20 personnes ont perdu la vie à cause de la tempête tropicale "Helene" dans le sud-est des États-Unis, avec onze décès confirmés en Géorgie selon le gouverneur Brian Kemp. De nombreuses personnes restent piégées sous des structures effondrées et endommagées. La tempête a également coûté la vie à des personnes en Floride et en Caroline du Nord, selon les médias américains. Certains rapports font état de 23 décès, tandis que d'autres parlent de 19, si bien que le nombre exact de morts reste incertain.

Environ trois millions de personnes sont privées d'électricité, tandis que des maisons ont été détruites et des villes entières submergées par les eaux de crue. Des parties de la Virginie, du Tennessee et du Kentucky ont également connu des coupures de courant. Les secours ont évacué un complexe d'appartements à Atlanta en raison des inondations. Le Centre national des ouragans (NHC) a continué d'émettre des avertissements de surcotes, de vents et de précipitations importantes le matin (heure locale).

Le NHC a recommandé aux habitants de la trajectoire de la tempête de respecter les ordres d'évacuation. Le directeur du NHC, Michael Brennan, avait précédemment déclaré que la surcote était "insurvivable". Les autorités des États touchés ont exhorté les citoyens à chercher refuge. Le bureau du shérif du comté de Taylor en Floride a encouragé ceux qui choisissent de ne pas évacuer à inscrire leur nom, leur date de naissance et d'autres informations essentielles sur leurs bras ou leurs jambes avec un marqueur permanent, "afin qu'ils puissent être identifiés et que leurs proches soient informés".

"Helene" a atteint la Floride avec des vents soufflant à 225 kilomètres par heure avant de se transformer en tempête tropicale. Les experts ont noté que l'ouragan était remarquablement grand pour l'un provenant du golfe du Mexique, avec une superficie supérieure à 500 kilomètres. L'évaluation des dommages initiales a été difficile en raison de l'ampleur des destructions. La société de courtage en assurance Gallagher Re a estimé que les pertes assurées privées préliminaires pourraient se situer entre trois et six milliards de dollars.

L'ouragan a touché terre en Floride, causant des dommages importants et entraînant tragiquement des pertes humaines dans sa zone. De plus, des efforts de secours sont coordonnés dans l'État pour localiser et secourir les personnes coincées sous les débris.

