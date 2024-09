La tempête tropicale Helena provoque des ravages et des morts dans le paysage américain.

Au sud-est des États-Unis, l'ouragan "Helene" fait rage avec toute sa force, causant des ravages dans plusieurs États et entraînant la mort d'au moins 40 personnes.

Selon les rapports des médias américains, au moins 40 personnes ont perdu la vie dans divers États en raison de cet ouragan. Les dégâts causés par "Helene" s'étendent du sud de la Floride jusqu'au cœur du pays. Dans le Tennessee, les équipes de secours ont réussi à évacuer plusieurs personnes du toit d'un hôpital.

"Helene" a touché terre en tant qu'ouragan de catégorie 2, avec des vents atteignant jusqu'à 225 kilomètres par heure, dans la région de Big Bend en Floride jeudi soir (heure locale). Après avoir perdu de la force pour devenir une tempête tropicale, elle a traversé les Appalaches vers le nord.

Le Centre national des ouragans des États-Unis continue de mettre en garde contre les inondations et les glissements de terrain potentiellement mortels. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a également averti : "La tempête est toujours dangereuse et mortelle, elle prend des vies et le risque d'inondations reste élevé."

Panne de courant et inondations

Plus de 4 millions de foyers ont été privés d'électricité dans tout le pays vendredi en raison de la tempête, selon les données de "poweroutage.us". Des maisons ont été détruites et des villes entières ont été submergées par les eaux. Des rapports font état de personnes tuées ou blessées par des arbres tombés, ainsi que de personnes décédées dans leurs voitures et leurs maisons. De nombreuses routes ont été emportées et fermées dans les régions touchées.

Des inondations importantes ont également eu lieu à Erwin, dans le Tennessee, où plus de 50 personnes ont cherché refuge sur le toit de l'hôpital. Les forces de l'ordre et les services d'urgence ont évacué ces personnes à l'aide d'un hélicoptère. Tous ont été évacués avec succès, a annoncé le sénateur du Tennessee, Bill Hagerty, sur le réseau social X.

En Caroline du Nord, les autorités ont exhorté les habitants de villes voisines à évacuer en raison du risque de rupture d'un barrage sur le lac Lur. Des ordres d'évacuation similaires ont été émis à Newport, dans le Tennessee, une ville d'environ 7 000 habitants, où un barrage était menacé de rupture. Dans les deux cas, l'alerte a finalement été levée.

Bilan des victimes incertain

Le nombre exact de personnes tuées par la tempête reste incertain pour le moment. Le "New York Times" a rapporté 41 décès dans quatre États, ABC News a rapporté 42 et CNN a rapporté 45. Seuls huit décès ont été officiellement confirmés en Floride, 11 en Géorgie et deux en Caroline du Nord. L'ampleur des dégâts n'apparaît souvent que plusieurs jours après le passage de la tempête et la récession des eaux.

Des tempêtes comme "Helene" rappellent de sombres souvenirs de tempêtes passées aux États-Unis. Il y a deux ans, l'ouragan "Ian" a causé des dégâts importants en Floride, entraînant la mort de plus de 100 personnes. À l'époque, le centre de la tempête est passé sur des zones très peuplées dans le sud-ouest de l'État et a traversé les villes côtières avec des vents d'environ 240 kilomètres par heure.

Lire aussi: