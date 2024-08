- La tempête tropicale Ernesto touche les côtes des Bermudes

Tempête tropicale "Ernesto" s'abat sur les Bermudes. La perturbation météorologique dont les vents atteignent environ 140 kilomètres par heure a touché la région occidentale des Bermudes, selon le Centre national des ouragans des États-Unis (NHC). "Ernesto" devrait se déplacer vers le nord-est. Après avoir touché terre, "Ernesto" a connu une brève diminution de puissance, mais il pourrait récupérer sa force d'ici la fin de la semaine.

Le NHC a émis un bulletin d'alerte concernant les fortes précipitations, les vagues importantes et les inondations. La côte est de l'Amérique du Nord ne devrait pas être directement touchée par "Ernesto". Cependant, les baigneurs et les personnes qui se dorent au soleil sont avertis de se méfier des vagues puissantes et des courants présents, et de suivre les directives des surveillants de plage locaux.

Pannes de courant à Porto Rico

Alors que "Ernesto" se transformait en ouragan au sein du territoire américain adjacent à la mer des Caraïbes à Porto Rico, des pannes de courant généralisées ont touché la région mercredi. Les médias locaux ont rapporté des précipitations importantes, des inondations et des arbres renversés. Les îles Vierges ont également été touchées par la tempête.

Le réchauffement climatique accroît considérablement la probabilité d'ouragans intenses. En raison de températures océaniques anormalement élevées et de l'arrivée de "La Niña", un épisode de refroidissement des eaux du Pacifique, l'agence météorologique américaine NOAA avait mis en garde contre une saison d'ouragans remarquablement puissante dans l'Atlantique cette année. Cette saison a commencé en juin et se poursuivra pendant les six mois suivants. Dès juillet, "Beryl" est apparu comme le premier ouragan de catégorie 5 jamais enregistré lors d'une saison.

Les régions touchées sont invitées à se préparer à d'autres pannes de courant éventuelles, car "Ernesto" pourrait récupérer sa force. Bien qu'elle ne soit pas directement touchée, la côte est de l'Amérique du Nord pourrait encore subir d'autres conséquences, telles que des courants de retour.

